Miksi halvat kaupat kannustavat sinua kuluttamaan enemmän kuin suunnittelit

Menemme sinne yhden tietyn tuotteen takia ja lähdemme paikalta syli täynnä pikkutavaroita, mukeja ja kynttilöitä. Halpakaupoissa, nykyajan Aladdinin luolissa, täytämme laukkumme joka käänteessä. On mahdotonta pysyä huolellisesti kirjoittamassamme listassa. Eikä kyse ole pakonomaisesta ostamisesta, vaan budjettiystävällisten jälleenmyyjien asettamasta psykologisesta "ansasta".

Hyvin hiottu psykologinen strategia

Se on iloinen sekamelska, jossa polkupyörän pumput hierovat olkapäitä kodin puhdistusaineiden, askartelutarvikkeiden ja puutarhakalusteiden kanssa. Kun astut halpakauppaan, löydät uudelleen sisäisen lapsesi ja ryöstät hyllyt yksi kerrallaan. Huomaat yhtäkkiä löytäväsi käyttöä niille värikkäille postimerkeille ja oikeuttavasi suklaalähteen olemassaolon laukkusi pohjalla. Lopputuloksena laukkusi on täynnä "varmuuden vuoksi" ja "saattaisi olla kätevä" -tyyppisiä tavaroita.

On pakko sanoa, että hinnat ovat niin houkuttelevat, että on vaikea pysyä välinpitämättömänä. Kaikki pikkuesineet houkuttelevat meitä kuiskaten hiljaa: "Osta minut." Sen sijaan, että ajattelisimme selkeästi, annamme periksi kiusaukselle. Ja laukkumme, joka näyttää melkein ostoskärryltä, on täysin järjetön. Sisältä löydämme LED-puutarhapuun, huuhteluaineen, polkupyörän pumpun ja avaimenperän tekoon tarkoitetun laitteen. Poistumme tästä järjestelmällisestä sotkusta tunteella, että olemme napanneet "löytöjä". Voitte olla varmoja, ettemme ole tekemisissä hamstraushäiriön kanssa, vaan psykologisen manipuloinnin kanssa.

Perinteisissä kaupoissa aivomme ottavat ohjat käsiinsä ja varoittavat meitä varovaisuudesta. Vertailemme hintoja, arvioimme tuotteen välttämättömyyttä ja joskus päädymme palauttamaan sen. Juuri tämän rationaalisen suodattimen halpakaupat onnistuvat ohittamaan. Hyvin alhaiset hinnat ovat avainasemassa tässä mekanismissa. Kun tuote maksaa vain muutaman euron, aivomme laskevat välittömästi valppaustasoamme. Kulut tuntuvat minimaalisilta, lähes merkityksettömiltä. Emme enää ajattele todellista hyödyllisyyttä, vaan mahdollisuuksia: miksi jättää ne käyttämättä?

Luo turhautumista kiirehtiäksesi ostosta

Taas yksi nerokas teko halpakaupoilta? He päivittävät varastoaan säännöllisesti luodakseen kiireellisyyden tunteen ja kannustaakseen meitä "tarttumaan tilaisuuteen". Se on eräänlainen näkymätön painostustaktiikka. Sama pätee verkkokauppoihin, jotka luovat illuusion varastopulasta viesteillä, joissa lukee "vain kaksi tuotetta jäljellä".

Halpamyymälöissä kaikki on suunniteltu luomaan kiireellisyyden tunnetta. Toisin kuin perinteisissä supermarketeissa, joissa tuotteet pysyvät hyllyillä kuukausia, halpamyymälät toimivat usein rajoitetulla varastolla. Tämän seurauksena saamme vaikutelman, että tänään huomiomme kiinnittävä tuote saattaa kadota huomenna. Tämä teollisesti valmistettu niukkuus laukaisee hyvin inhimillisen refleksin: pelon jäädä paitsi hyvästä tarjouksesta.

Vaikka emme olisi suunnitelleetkaan ostavamme sitä koristeellista alustaa tai kannettavaa tarratulostinta, yhtäkkiä ajattelemme, että olisi sääli olla hyödyntämättä sitä "niin kauan kuin se on vielä saatavilla". Tämä lievä psykologinen jännitys pakottaa meidät toimimaan nopeasti, ennen kuin olemme edes kunnolla harkinneet tuotteen hyödyllisyyttä.

Markkinoinnin asiantuntijat kutsuvat tätä FOMOksi (Fear Of Missing Out). Halpakaupassa tämä mekanismi on täydessä vauhdissa. Kokoelmat vaihtuvat usein, tuotteita ilmestyy ja katoaa, ja lopulta ostat odottaen jotain… varmuuden vuoksi.

Väärä vaikutelma kontrollista

Halpakaupat ovat vähän kuin lasten lelukauppoja: ne tuntuvat paratiisilta. Eikä siellä enää tarvitse heittää kiukkukohtausta tai esittää parasta mahdollista näytelmääsi muuttaaksesi unelmasi todellisuudeksi. Voit vapaasti käyttää rahojasi niin kuin haluat. Voit ostaa hattarakoneen tai ilmakuplapistoolin ihan vain huvin vuoksi. Kukaan ei ole siellä luennoimassa sinua.

Vaihdamme rahamme pientavaroihin, kuten teemme "Animal Crossingissa" kellojemme kanssa. Kun jokin esine maksaa kaksi, kolme tai viisi euroa, aivomme luokittelevat sen automaattisesti "merkityksettömäksi" kuluksi . Kynttilä kahdella eurolla? Miksipä ei. Pieni valokuvakehys kolmella eurolla? Okei. Säilytyslaatikko neljällä eurolla? Otetaan sekin. Yksittäin tarkasteltuna nämä ostokset vaikuttavat harmittomilta. Paitsi että kassalla yhteenlaskettuna ne kertovat täysin erilaisen tarinan.

Loppujen lopuksi on kuitenkin olemassa tietty henkilökohtainen tyydytys: se, että on saanut olla päätöksentekovaltaa. "Meistä tulee pienen osan maailmankaikkeutta herroja joka kerta, kun vaihdamme rahaa johonkin esineeseen, mikä tuo meille turvallisuuden ja vakauden tunteen maailmassa, jossa vallitsee niin paljon epävarmuutta", selittää filosofian tohtori Lawrence R. Samuel Psychology Today -lehden sivuilla.

Vähitellen ruokakaupassa käyminen muuttuu aarteenetsinnäksi. Etsimme, tarkkailemme, vertailemme, ja jokainen löytö tuo pienen tyydytyksen tunteen. Tämä "hyvän diilin löytämisen" tunne aktivoi aivojemme palkitsemispiirin, joka vapauttaa dopamiinia, mielihyvähormonia.