Ces indispensables peuvent vous éviter bien des galères cet été

L’été, c’est le soleil, les vacances, la liberté… mais aussi la chaleur qui colle et les petits tracas du quotidien qui s’invitent sans prévenir. Pour en profiter pleinement sans stress, mieux vaut donc être bien équipée. Voici une sélection d’indispensables green et malins, qui pourraient bien vous sauver la mise en vacances !

Le retour en grâce de la gourde (stylée, s’il vous plaît)

Fini le temps où trimballer une gourde était réservé aux randonnées scolaires ou aux amateurs de survivalisme. Aujourd’hui, elle est chic, écologique, économique et elle vous évite de finir déshydratée après trois stations de métro. On en trouve en inox, en verre borosilicate ou même en matériaux recyclés. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les sacs. Mention spéciale pour celles avec infuseur à fruits, qui transforment votre eau en cocktail de fraîcheur, sans sucre ajouté.

Les culottes menstruelles

Quand il fait 35°C à l’ombre, la dernière chose dont vous avez envie, c’est de vous battre avec des protections inconfortables. C’est là qu’intervient la révolution textile : la culotte menstruelle. Ultra-absorbante, respirante, discrète et surtout très confortable, elle vous libère de bien des contraintes, tout en respectant votre corps et la planète. Et pour celles qui cherchent une culotte menstruelle grande taille, pas de panique : de nombreuses marques ont compris que le confort et la performance ne doivent pas s’arrêter au 42. Vous verrez, elles changent la donne, que vous soyez à la plage ou en randonnée.

Un ventilateur de poche : mini format, maxi soulagement

Ce petit objet, souvent rechargeable en USB, se glisse dans un sac et sauve votre brushing (et votre humeur) dans les files d’attente ou les transports bondés. Certains modèles se portent même autour du cou. Un doux souffle d’air frais dans la nuque pendant un concert ou un pique-nique ? On dit oui sans hésiter. C’est l’arme secrète pour ne pas fondre en public cet été.

Un savon solide, une petite révolution

Il mousse, il sent bon, il ne coule pas dans votre trousse de toilette et il dure plus longtemps que son cousin liquide. Le savon solide coche toutes les cases du produit pratique, économique et écologique. Vous pouvez l’acheter en version 2-en-1 (cheveux + corps), l’emporter en cabine sans souci de limitation de liquides, et en plus il existe en mille parfums gourmands. Bonus : il ne prend pas la moitié de votre valise.

Des contenants réutilisables pour les pique-niques

Rien de tel qu’un déjeuner sur l’herbe ou à la plage, mais encore faut-il être bien équipée. Les contenants réutilisables sont vos meilleurs amis pour transporter vos salades, wraps, fruits et snacks sans déchets ni casse-tête. En inox, en silicone alimentaire ou en plastique sans BPA, ils sont solides, hermétiques, empilables et souvent très jolis. Ajoutez quelques couverts réutilisables et une serviette en tissu, et vous voilà prête pour des pique-niques estivaux zéro tracas et zéro plastique.

Un tube d’aloe vera : le remède à tout faire

Coup de soleil, piqûre d’insecte, égratignure ou simple besoin d’hydratation intense après une journée à la plage : l’aloe vera est le produit miracle de l’été. Choisissez un gel pur, sans additifs douteux, pour bénéficier pleinement de ses vertus apaisantes et réparatrices. C’est le genre de tube qu’on glisse dans son sac et qu’on bénit mille fois avant la fin du séjour.

Un cendrier de poche (si vous fumez)

Fumeuse occasionnelle, ne laissez pas vos mégots derrière vous. Le cendrier de poche est une petite boîte discrète, souvent en métal ou en silicone, qui se glisse partout et permet d’éteindre proprement ses cigarettes. Pratique, hygiénique et respectueux de l’environnement, c’est un accessoire simple qui fait toute la différence, surtout dans les espaces naturels ou les festivals en été.

Pansements, roll-on aux huiles essentielles, baume réparateur, pince à épiler (coucou les échardes), pastilles purifiantes pour l’eau : voici quelques autres exemples d’objets à glisser dans votre kit d’urgence. Avec une belle trousse réutilisable et quelques basiques bien pensés, vous voilà parée pour un été sans accrocs, pour vous et la planète.

