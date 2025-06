Pourquoi l’océan devient plus foncé (et pourquoi c’est une très mauvaise nouvelle)

On l’observe rarement à l’œil nu, mais ce changement est bel et bien en cours. Depuis une vingtaine d’années, la couleur des océans se modifie lentement. Et si l’eau semble devenir plus foncée, ce n’est pas une simple affaire d’optique.

Un changement subtil, mais global

Derrière ce phénomène se cache une transformation inquiétante du climat et de la vie marine. C’est une équipe de scientifiques du Marine Biological Association et de l’Université de Plymouth, au Royaume-Uni, qui a mis en lumière cette évolution dans une étude récemment publiée dans Global Change Biology. Grâce à l’analyse de deux décennies d’imagerie satellite, les chercheurs ont constaté une baisse significative de la clarté des eaux marines.

Entre 2003 et 2022, plus de 21 % des océans ont connu un assombrissement visible. Et le constat va plus loin : dans certaines zones, la lumière ne pénètre plus qu’à des profondeurs bien moindres qu’auparavant.

La zone photique en recul : un danger pour la vie marine

Ce phénomène concerne directement ce que l’on appelle la zone photique, c’est-à-dire la couche supérieure de l’océan traversée par la lumière solaire. C’est dans cette zone que se déroule l’essentiel de la photosynthèse marine, à travers le travail des phytoplanctons. Or, ce processus est à la base de toute la chaîne alimentaire marine… mais aussi de la production d’oxygène à l’échelle planétaire.

Dans les régions les plus touchées, la profondeur de cette zone photique a reculé de plus de 50 mètres, soit l’équivalent d’un immeuble de 15 étages. Et dans 3 % des eaux analysées, la baisse dépasse les 100 mètres. Des chiffres alarmants, qui montrent que ce n’est pas une simple tendance localisée, mais une transformation structurelle de l’océan mondial.

Pourquoi l’eau s’assombrit ?

Les causes de ce phénomène sont multiples, mais elles ont un point commun : elles sont toutes liées aux activités humaines et aux effets du changement climatique.

Parmi les facteurs identifiés :

La prolifération incontrôlée d’algues, qui bloque la lumière.

L’augmentation de la température de surface, qui modifie la circulation des nutriments et affecte la transparence de l’eau.

La présence croissante de polluants (microplastiques, matières organiques) qui altèrent la clarté.

Et même, dans certains cas, la lumière artificielle liée aux activités côtières.

Ce cocktail de perturbations rend l’eau plus dense, moins limpide, et appauvrit les zones où la lumière pénètre, compromettant l’équilibre fragile de la vie marine.

Un impact direct sur les espèces… et sur nous

Ce qui se joue ici dépasse largement la simple question de la couleur de l’eau. Moins de lumière signifie moins de photosynthèse, donc moins d’oxygène produit. Cela signifie aussi des conditions moins favorables pour de nombreuses espèces qui dépendent de la lumière pour s’orienter, se reproduire ou se nourrir.

Le Dr Thomas Davies, co-auteur de l’étude, souligne que cette situation pourrait avoir des conséquences à long terme pour la biodiversité marine, mais aussi pour l’humanité. Car une part importante de l’oxygène que nous respirons est produit dans les océans, via les micro-organismes photosynthétiques.

À cela s’ajoute la question alimentaire : la pêche, déjà fragilisée par la surpêche et la pollution, pourrait être encore plus affectée si certaines espèces de poissons migrent ou disparaissent des zones touchées.

Un signal de plus sur l’état du climat

L’océan, souvent vu comme une ressource inépuisable, commence à montrer des signes visibles de sa vulnérabilité. Et cet assombrissement progressif, pourtant discret, est une alerte supplémentaire.

« Nous dépendons de la bonne santé des océans pour notre climat, notre alimentation et notre survie. Si la lumière disparaît, c’est toute une partie de la vie marine qui bascule », conclut le Dr Davies.

La question n’est plus seulement de savoir si l’océan change, mais à quelle vitesse. Et surtout : que sommes-nous prêts à faire pour inverser la tendance ?