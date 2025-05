Combien coûte un bain chaud en 2025 ? Le calcul simple à faire chez vous

En 2025, le simple plaisir d’un bain chaud n’est plus aussi anodin qu’il le paraissait il y a quelques années. Entre l’inflation énergétique, la raréfaction des ressources en eau et l’importance croissante des économies domestiques, il est pertinent de se poser une question simple : combien coûte un bain chaud aujourd’hui ? Et surtout, comment faire le calcul chez soi ? Voici une réponse claire et expliquée étape par étape.

Un bain, combien de litres ?

Un bain standard, rempli aux trois quarts d’une baignoire de taille moyenne, représente entre 150 et 200 litres d’eau. Cela dépend du modèle de baignoire, de la corpulence de la personne, et de ses habitudes (certains préfèrent se baigner dans moins d’eau, d’autres la remplissent jusqu’au rebord).

Le prix moyen de l’eau potable en France en 2025 est d’environ 4,34 € le mètre cube (1 m³ = 1000 litres), selon les dernières données de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement (ONSEA). Cela correspond à 0,00434 € par litre. Coût en eau pour un bain de 175 litres donc : 175 × 0,00434 € = 0,76 €

Chauffer l’eau : le poste de dépense principal

Le plus gros du coût d’un bain vient du chauffage de l’eau. Pour amener l’eau de 15 °C (température moyenne de l’eau courante en France) à environ 40 °C (température confortable d’un bain), il faut environ 0,029 kWh d’énergie par litre d’eau. Pour 175 litres donc : 175 × 0,029 = 5,08 kWh

Le prix du kilowattheure dépend toutefois du mode de chauffage :

Électricité (tarif réglementé EDF, mai 2025) : 0,2516 €/kWh

Gaz naturel : environ 0,13 €/kWh (source : Alpiq)

Coût de l’énergie pour 5,08 kWh :

Électricité : 5,08 × 0,2516 = 1,28 €

Gaz : 5,08 × 0,13 = 0,66 €

Coût total d’un bain chaud

En additionnant le coût de l’eau et celui de l’énergie, on obtient :

Mode de chauffage électrique : 0,76 € (175L d’eau) + 1,28 € (chauffage) = 2,04 €

Mode de chauffage au gaz : 0,76 € (175L d’eau) + 0,66 € (chauffage) = 1,42 €

Ces chiffres représentent une moyenne, et peuvent varier selon votre localisation (le prix de l’eau diffère d’une commune à l’autre), l’efficacité de votre ballon d’eau chaude, ou les heures creuses si vous avez un contrat différencié.

Bain ou douche : la comparaison

Pour beaucoup de foyers, la question se pose entre un bain relaxant et une douche plus rapide et économique. Une douche classique (5 minutes, débit de 10 à 12 litres par minute) utilise environ 60 à 80 litres d’eau. Avec un coût moyen évalué à 0,60 €, elle est près de 3 fois moins chère qu’un bain électrique.

Coût annuel estimé selon les habitudes :

1 fois par semaine :

Bain électrique : 106,08 €

Bain gaz : 73,84 €

Douche : 31,20 €

Tout les 2 jours :

Bain électrique : 373,32 €

Bain Gaz : 260,86 €

Douche : 109,50 €

Quotidien :

Bain électrique : 744,60 €

Bain gaz : 518,30 €

Douche : 219,00 €

Pourquoi cela coûte plus cher en 2025 ?

Depuis 2022, la hausse continue des prix de l’énergie, en lien avec la crise énergétique européenne et les politiques de transition écologique, a fortement impacté les factures domestiques. De plus, de nombreuses collectivités ont augmenté leurs tarifs d’eau potable pour financer l’entretien ou la modernisation des infrastructures.

L’autre facteur est l’impact environnemental : un bain chaud consomme de grandes quantités d’eau et d’énergie, deux ressources de plus en plus précieuses.

Des gestes simples pour réduire la facture

Si vous aimez les bains mais souhaitez limiter leur coût, voici quelques pistes :

Limiter leur fréquence : 1 par semaine peut être un bon compromis.

Remplir moins la baignoire : 120 à 140 litres suffisent souvent.

Isoler le chauffe-eau pour éviter les pertes d’énergie.

Utiliser les heures creuses si vous avez un contrat adapté.

Préférer une douche pour l’hygiène quotidienne, et garder le bain pour les occasions.

Prendre un bain chaud en 2025 coûte en moyenne entre 1,42 € et 2,04 €, selon votre système de chauffage. Cela peut sembler modeste ponctuellement, mais à l’échelle de l’année, cela représente plusieurs centaines d’euros. Faire le calcul chez soi permet de prendre conscience des économies possibles et de mieux gérer ses ressources, pour le portefeuille comme pour la planète.