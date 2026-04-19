Elastico per capelli al polso: perché tenerlo è una cattiva idea

Tieni sempre a portata di mano un elastico per capelli, nel caso in cui i capelli ti diano fastidio e ti cadano davanti agli occhi. Questo accessorio, utile quando c'è vento o quando le ciocche ribelli ti infastidiscono, funge quasi da braccialetto. Si mimetizza con il polso e si abbina ai tuoi gioielli abituali. Tuttavia, per quanto utile, questo elastico crea un terribile "effetto laccio emostatico" ed è involontariamente dannoso per la salute.

Elastico al polso, attenzione alle reazioni cutanee

È un'abitudine di vecchia data. Da quando abbiamo imparato ad acconciarci i capelli senza l'aiuto della mamma, abbiamo iniziato a portare un elastico al polso per praticità e comodità. Dato che cercare un elastico in una borsa piena è come cercare un ago in un pagliaio, abbiamo optato per la soluzione più semplice, puntando sulla praticità. Con un elastico al polso, possiamo creare una coda di cavallo in un attimo e raccogliere i capelli ribelli in uno chignon. È un vero toccasana per sopravvivere al maltempo, alle corse improvvisate dietro all'autobus e ai test di concentrazione.

Questo elastico per capelli rimane attaccato al tuo polso dalla mattina alla sera, come un oggetto decorativo. Non ti accorgi della sua presenza finché non lo togli e noti il danno alla pelle. Il polso ti sembra tagliato. Persino le manette sembrano meno dolorose al confronto. È uno strumento di tortura travestito da accessorio pratico. Questo elastico, oltre a spezzare le punte e danneggiare i capelli a ogni taglio accidentale, tortura silenziosamente la tua pelle.

Quell'elastico per capelli, che ti salva da disastri capillari, è un vero e proprio terreno fertile per i batteri. Residui di prodotti per capelli, inquinamento e ogni sorta di germi lo rendono una fonte concentrata di parassiti. Immagina per un attimo che queste sostanze possano penetrare in una ferita. Una donna americana lo ha imparato a sue spese, scoprendo un ascesso proprio in quel punto. Il verdetto del medico? Un'infezione causata da questo comune elastico per capelli. "I batteri sono entrati nel suo corpo attraverso la pelle e i follicoli piliferi, causando una grave infezione che avrebbe potuto facilmente portare alla setticemia, una condizione potenzialmente fatale", riporta il sito di notizie locale Wlky.com.

Un piccolo oggetto che causa problemi di traffico

Questo elastico, che pende dal polso, lascia segni simili a quelli lasciati da jeans attillati di due taglie più piccole, reggiseni push-up ultra-contenitivi e calze strette. Non serve una laurea in medicina per riconoscere i segni di un problema di circolazione, soprattutto quando l'impronta sulla pelle è quasi viola e le mani sono gelide. "Ridurre il flusso sanguigno in qualsiasi parte del corpo, qualsiasi parte, non è mai l'ideale, soprattutto per periodi prolungati", avverte Dhaval Bhanusali, dermatologo presso l'Hudson Dermatology & Laser Surgery Center di New York, in un'intervista con HuffPost .

L'elastico simula una stretta al polso, interrompendo il flusso sanguigno. Di conseguenza, il sangue non circola correttamente in tutto il corpo. Il polso appare insolitamente pallido e risulta più freddo al tatto. Se, oltre a queste sensazioni, si avverte formicolio o intorpidimento, rimuovere immediatamente l'elastico; ciò indica un danno ai nervi.

L'impatto, sottile ma reale, sul tunnel carpale.

Se non avete familiarità con l'anatomia del corpo, il tunnel carpale si trova alla base del polso. È un canale situato sulla parte anteriore del polso che permette di muovere la mano, agitarla come un orologio a cucù e afferrare vari oggetti. Sebbene la genetica giochi un ruolo significativo nel dolore percepito, le persone che digitano sulla tastiera tutto il giorno sono più soggette alla sindrome del tunnel carpale, così come coloro che indossano un dispositivo simile a un laccio emostatico al polso.

Quando si soffre di sindrome del tunnel carpale, si hanno maggiori difficoltà a eseguire movimenti semplici come piegare il bucato o mescolare l'impasto di una torta. Si perde anche forza e persino gli oggetti leggeri sembrano pesanti. Tuttavia, un semplice elastico, fissato al polso, ha un impatto minimo su questa parte del corpo.

Queste sono alternative più sicure agli elastici tradizionali

Non si tratta certo di lasciare che i capelli dettino legge nella tua vita e di rinunciare a questo accessorio, che è davvero utile nella quotidianità. Tuttavia, se vuoi praticare l'hair origami in tutta tranquillità, senza nuocere alla tua salute, dovrai ripensare ai tuoi stili preferiti. Puoi optare per elastici XXL in seta o lino: hanno il vantaggio di essere più morbidi e di mantenere una distanza di sicurezza dal polso.

Hanno anche un forte appeal estetico. Invece di infilarli al polso, si possono appendere alla chiusura della borsa come un ciondolo. Gli elastici a spirale sono anche meno aggressivi. Oltre al loro design giocoso e infantile, hanno il vantaggio di essere flessibili e comodi intorno al polso, anziché stringerlo.

E perché non optare per una sciarpa? Richiede un po' più di abilità tecnica, ma si può fissare al manico della borsa e tirarla fuori con eleganza come le esperte della dolce vita.