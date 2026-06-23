"È audace alla sua età": a 76 anni, Vera Wang sta rivoluzionando il mondo della moda con un outfit che sta facendo scalpore.

Léa Michel
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La stilista sino-americana Vera Wang non ha alcuna intenzione di conformarsi alle convenzioni. Di recente ha fatto scalpore al gala dei Fragrance Foundation Awards a New York. Il suo aspetto ha immediatamente diviso gli utenti del web, suscitando sia ammirazione che commenti sulla sua età.

Un completo firmato Vera Wang

Per l'occasione, la stilista ha indossato – come prevedibile – un capo della sua linea. Il suo look consisteva in un crop top nero abbinato a una gonna a vita bassa con aperture in vita, il tutto completato da lunghi guanti da sera color azzurro pastello. Fedele al suo stile, Vera Wang ha completato l'ensemble con i suoi iconici occhiali da sole oversize, un accessorio diventato il suo segno distintivo, che indossa come un vero e proprio strumento di espressione personale.

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Reazioni miste

Questa apparizione ha suscitato reazioni contrastanti. Nei commenti, alcuni utenti di internet hanno definito l'abito "audace per la sua età", mentre molti altri hanno elogiato "la sua audacia e libertà". Diversi l'hanno persino paragonata ad Audrey Hepburn, lodandone "l'eleganza senza tempo".

Questo dibattito rivela la persistente convinzione su come le donne dovrebbero vestirsi con l'avanzare dell'età. Ricordiamoci: il corpo e l'aspetto delle donne, come quello di chiunque altro, non dovrebbero essere oggetto di giudizio. Ognuno è libero di vestirsi come meglio crede, indipendentemente dall'età, dalla corporatura o dall'aspetto.

Un'icona che sfida le convenzioni legate all'età

Di fronte a questo tipo di reazione, Vera Wang ha sempre mantenuto una posizione chiara: per lei l'età è solo un numero. La stilista ha già affermato di sperare, attraverso le sue apparizioni, di "aiutare le donne a sentirsi più a loro agio e sicure di sé". Per lei, esistono "molte definizioni di ciò che una donna può essere".

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Uno stilista più che mai sotto i riflettori

Questa apparizione si inserisce in un periodo di grande successo per Vera Wang. Negli ultimi mesi, ha calcato numerosi red carpet di alto profilo, dal Met Gala a diversi gala newyorkesi. Ogni volta, conferma il suo status eccezionale nel mondo della moda, dove privilegia l'espressione di sé rispetto alle aspettative legate all'età.

Sfidando ancora una volta le convenzioni, Vera Wang dimostra di non curarsi delle aspettative legate all'età. Che si condividano o meno le sue scelte, la stilista sino-americana ci ricorda, con brio, che lo stile non ha data di scadenza.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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