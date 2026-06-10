Bella Hadid rivisita l'abito sottoveste con un nuovo colore di capelli.

La modella americana Bella Hadid continua a reinventare l'abito sottoveste. Ha pubblicato una serie di foto su Instagram in un miniabito di raso, abbinato a un nuovo colore di capelli. Il suo look ha fatto scalpore tra i suoi milioni di follower.

Una corta e fluida camicia da notte di raso

Nelle foto, Bella Hadid posa con la sua ormai inconfondibile sicurezza. Indossa un miniabito senza maniche in raso setoso che le arriva ben sopra il ginocchio. Un vero e proprio "slip dress", un capo ereditato dagli anni '90 che sta tornando prepotentemente di moda in questa stagione, sia sulle passerelle che nei guardaroba casual delle top model internazionali. Il taglio è impeccabile, tipico del suo stile. Il drappeggio fluido del raso, che si adatta perfettamente alla sua figura, accentua la qualità quasi eterea del capo.

È senza dubbio il pizzo a rendere l'abito indimenticabile. Delicatamente ricamato intorno alla scollatura, dona al capo un tocco romantico. Per quanto riguarda gli accessori, Bella Hadid ha optato per un approccio minimalista: niente gioielli vistosi, niente trucco pesante, solo un incarnato radioso e un look naturale. Una scelta che incarna perfettamente l'estetica "no makeup".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

Un nuovo colore di capelli che completa il look

È proprio nel campo beauty che Bella Hadid ha riservato la sua più grande sorpresa. Nelle foto, sfoggia un nuovo colore di capelli, una tonalità che si discosta dal suo colore abituale e che valorizza perfettamente la sua figura slanciata. Bella Hadid, che negli ultimi mesi ha già subito numerose trasformazioni di capelli (dal castano cioccolato al biondo miele, poi platino, poi caramello naturale), conferma così la sua reputazione di camaleonte dei capelli nel mondo dello spettacolo.

Con questo mini abito sottoveste in una nuova tonalità, Bella Hadid fa un'apparizione sorprendente ma sobria. E conferma di essere una delle figure più seguite – e più imitate – nel mondo della moda.