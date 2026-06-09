Nicole Kidman sorprende i fan con i suoi ricci naturali

L'attrice, produttrice, cantante e regista australiano-americana Nicole Kidman sembra aver intrapreso, con passi misurati ma decisi, un importante cambiamento di look per i suoi capelli. Ha condiviso una nuova foto su Instagram in cui appare con i capelli al naturale, ovvero ricci. Un semplice scatto, eppure è già diventato virale tra i suoi follower.

Un'apparizione in campagna per gentile concessione di "Weekend Vibes".

Nella foto in questione, pubblicata sul suo account Instagram, Nicole Kidman posa con calma, appoggiata alla staccionata di legno di un campo dove pascolano dei cavalli. L'ambientazione è rurale, delicata, perfettamente estiva. E il suo abbigliamento si armonizza con il paesaggio: jeans a gamba dritta di colore scuro, una camicia leggera di cotone azzurro chiaro indossata sopra una semplice t-shirt bianca e un paio di scarpe da ginnastica bianche.

È stata soprattutto la sua chioma a catturare l'attenzione degli utenti di internet. Con gli occhi chiusi e la testa leggermente inclinata all'indietro, Nicole Kidman ha mostrato con orgoglio una cascata di ricci biondi, fitti e spettinati. "Atmosfera da weekend 💛", ha semplicemente scritto nella didascalia della foto. Una vera e propria dichiarazione d'amore per i suoi capelli, insomma.

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Ricci naturali, riscoperti negli ultimi mesi

Questo look, infatti, non è un'eccezione. Dall'inizio dell'anno, Nicole Kidman ha fatto numerose apparizioni "fuori servizio" con i capelli al naturale. A gennaio, ha festeggiato il Capodanno con i ricci sciolti. Poi, ha posato su una veranda accanto alla sorella con un abito di pizzo verde. E ancora, all'aeroporto, durante un viaggio in Cile, a Sydney, e persino durante una recente giornata in spiaggia nel sud della Francia, dove aveva raccolto i ricci in uno chignon alto. Questa costanza, mese dopo mese, rivela una vera e propria trasformazione dei capelli.

Agli inizi della sua carriera, Nicole Kidman era riconoscibile per i suoi capelli rossi e ricci, gli stessi che sfoggiava nei suoi primi ruoli hollywoodiani. Prima che le tendenze del red carpet degli anni '90 e 2000 la spingessero a lisciarli sistematicamente, rendendoli uno dei suoi tratti distintivi più riconoscibili nel settore. Più che una semplice acconciatura, questi ricci sono diventati il segno distintivo "fuori servizio" di un'attrice che sembra voler affrontare i cinquant'anni sempre più a modo suo, ovvero senza pretese, senza eccessi stilistici.

Nicole Kidman non si limita a posare per un weekend di relax in campagna. Immagine dopo immagine, trasmette un messaggio profondamente significativo: quello di una donna che sceglie i suoi capelli come sceglie i suoi ruoli, in modo autentico. E forse, in definitiva, questo è il vero trionfo di un riccio a lungo trascurato.