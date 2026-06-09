Nicole Kidman sorprende i fan con i suoi ricci naturali

Léa Michel
@nicolekidman / Instagram

L'attrice, produttrice, cantante e regista australiano-americana Nicole Kidman sembra aver intrapreso, con passi misurati ma decisi, un importante cambiamento di look per i suoi capelli. Ha condiviso una nuova foto su Instagram in cui appare con i capelli al naturale, ovvero ricci. Un semplice scatto, eppure è già diventato virale tra i suoi follower.

Un'apparizione in campagna per gentile concessione di "Weekend Vibes".

Nella foto in questione, pubblicata sul suo account Instagram, Nicole Kidman posa con calma, appoggiata alla staccionata di legno di un campo dove pascolano dei cavalli. L'ambientazione è rurale, delicata, perfettamente estiva. E il suo abbigliamento si armonizza con il paesaggio: jeans a gamba dritta di colore scuro, una camicia leggera di cotone azzurro chiaro indossata sopra una semplice t-shirt bianca e un paio di scarpe da ginnastica bianche.

È stata soprattutto la sua chioma a catturare l'attenzione degli utenti di internet. Con gli occhi chiusi e la testa leggermente inclinata all'indietro, Nicole Kidman ha mostrato con orgoglio una cascata di ricci biondi, fitti e spettinati. "Atmosfera da weekend 💛", ha semplicemente scritto nella didascalia della foto. Una vera e propria dichiarazione d'amore per i suoi capelli, insomma.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

Ricci naturali, riscoperti negli ultimi mesi

Questo look, infatti, non è un'eccezione. Dall'inizio dell'anno, Nicole Kidman ha fatto numerose apparizioni "fuori servizio" con i capelli al naturale. A gennaio, ha festeggiato il Capodanno con i ricci sciolti. Poi, ha posato su una veranda accanto alla sorella con un abito di pizzo verde. E ancora, all'aeroporto, durante un viaggio in Cile, a Sydney, e persino durante una recente giornata in spiaggia nel sud della Francia, dove aveva raccolto i ricci in uno chignon alto. Questa costanza, mese dopo mese, rivela una vera e propria trasformazione dei capelli.

Agli inizi della sua carriera, Nicole Kidman era riconoscibile per i suoi capelli rossi e ricci, gli stessi che sfoggiava nei suoi primi ruoli hollywoodiani. Prima che le tendenze del red carpet degli anni '90 e 2000 la spingessero a lisciarli sistematicamente, rendendoli uno dei suoi tratti distintivi più riconoscibili nel settore. Più che una semplice acconciatura, questi ricci sono diventati il segno distintivo "fuori servizio" di un'attrice che sembra voler affrontare i cinquant'anni sempre più a modo suo, ovvero senza pretese, senza eccessi stilistici.

Nicole Kidman non si limita a posare per un weekend di relax in campagna. Immagine dopo immagine, trasmette un messaggio profondamente significativo: quello di una donna che sceglie i suoi capelli come sceglie i suoi ruoli, in modo autentico. E forse, in definitiva, questo è il vero trionfo di un riccio a lungo trascurato.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Kim Kardashian ripropone un look di Kate Moss e fa scalpore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kim Kardashian ripropone un look di Kate Moss e fa scalpore

Kim Kardashian continua a essere una figura di spicco nel mondo della moda. La personalità televisiva e imprenditrice...

A 50 anni, l'attrice Ali Larter fa girare la testa con un abito verde smeraldo.

L'attrice, modella e produttrice americana Ali Larter ha fatto una delle sue apparizioni più spettacolari sul red carpet....

L'outfit della tennista Naomi Osaka, composto da pantaloncini e tacchi alti, ha suscitato diverse reazioni.

Naomi Osaka continua a rivoluzionare i canoni del tennis e della moda. Recentemente, la campionessa giapponese ha fatto...

Serie "Euphoria": Alexa Demie spiega perché una scena l'ha messa profondamente a disagio

Alexa Demie sta lentamente emergendo dalla nebbia della fama. L'attrice e modella americana, che interpreta Maddy Perez in...

L'attrice Sharon Stone racconta il disaccordo che ha segnato la fine del suo matrimonio.

Sharon Stone ha accettato di parlare apertamente di uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Nel podcast...

A 51 anni, Hannah Waddingham ha fatto una splendida apparizione in un abito nero

L'attrice e cantante britannica Hannah Waddingham si sta affermando più che mai con il suo stile inconfondibile. Ha...