La cantante Angèle fa scalpore con un abito asimmetrico in tulle bianco.

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Durante una straordinaria apparizione sul red carpet dei Flames 2026, la cantautrice belga Angèle ha incantato tutti con la sua silhouette impeccabile ed eterea. Il suo abito in tulle bianco, strutturato e al contempo fluente, ha immediatamente lasciato un'impressione indelebile.

Un'apparizione memorabile ai Flames 2026

Alla cerimonia dei Flammes 2026 (una cerimonia che celebra e riposiziona la cultura popolare), Angèle è apparsa sul red carpet con un abito che ha subito catturato l'attenzione dei fotografi. Presente per consegnare un premio, ha fatto un'ottima impressione grazie alla sua poetica scelta stilistica.

Un abito in tulle dal volume scultoreo.

Indossava un abito asimmetrico in tulle bianco, concepito come un capo etereo che giocava sui contrasti di volume. Il corpetto strutturato accentuava la sua figura, mentre la gonna alternava tessuti trasparenti a sovrapposizioni. Il taglio asimmetrico creava un costante movimento visivo, accentuato dagli strati di tulle che conferivano all'intero capo un aspetto quasi fluttuante e leggero.

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Una silhouette in bilico tra delicatezza e teatralità

Questo gioco di volumi ha conferito al suo abito una dimensione quasi teatrale. Tessuti leggeri scendevano a cascata, creando un effetto materico che si muoveva ad ogni passo di Angèle. L'abito oscillava così tra morbidezza e impatto visivo. Per completare la creazione, la cantante ha optato per delle décolleté argentate, aggiungendo un sottile tocco di contrasto all'ensemble monocromatico.

Un'ulteriore dimostrazione del suo senso dello stile

Con questa apparizione, Angèle conferma ancora una volta la sua predilezione per abiti audaci, spesso poetici e concettuali. Le sue scelte di moda riflettono un'estetica riconoscibile, dove la morbidezza dei tessuti incontra costruzioni più audaci.

Con questo abito asimmetrico in tulle bianco, Angèle fa un'apparizione elegante e teatrale al Flammes 2026. Una silhouette eterea che conferma il suo status di icona di stile nel panorama musicale attuale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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