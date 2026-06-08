A 50 anni, l'attrice Charlize Theron svela il rituale di bellezza di cui non può fare a meno.

Fabienne Ba.
@charlizeafrica / Instagram

Quando le si chiede quale sia la sua routine di cura della pelle, Charlize Theron non esita un secondo. L'attrice, produttrice e modella sudafricana attribuisce la sua luminosità a un unico passaggio: la terapia con luce rossa.

La confessione di bellezza diventata virale sui social media

Tutto è iniziato con un'intervista per il video "Ask Me Anything" . Quando le è stato chiesto quale fosse il prodotto per la cura della pelle di cui non potrebbe assolutamente fare a meno, Charlize Theron non ha esitato. "Oh, sono ossessionata da questi laser per la cura della pelle. Li porto sempre con me. Ho questo modello, ho quell'altro, li ho tutti", ha confessato, prima di aggiungere con una mezza risata: "Potrei vivere dentro un laser rosso o una luce rossa in qualsiasi momento, sarei molto felice".

Un'affermazione spontanea, tutt'altro che aneddotica. Qualche mese prima, durante un podcast americano, Charlize Theron aveva parlato dell'argomento con altrettanto entusiasmo: "Indosso una maschera a luce rossa in modo permanente. È l'unica cosa che ho fatto negli ultimi due anni per cui ho pensato: 'wow, vedo davvero la differenza'".

Cos'è esattamente il semaforo rosso?

Dietro questo nome si cela una tecnica di trattamento chiamata terapia con luce rossa, o più precisamente, terapia con LED rossi. Il principio è semplice: esporre la pelle a lunghezze d'onda corte di luce, generalmente comprese tra 630 e 700 nanometri. Queste onde penetrano negli strati superficiali dell'epidermide e, secondo i dati disponibili, stimolano la produzione di collagene e l'attività cellulare in profondità nella pelle. Non invasiva, indolore e senza tempi di recupero, la procedura si è rapidamente affermata come una valida alternativa a interventi più invasivi.

Hollywood ne vuole di più

Charlize Theron non è l'unica ad aver integrato i LED rossi nella sua routine quotidiana. Victoria Beckham, che ha fatto della sua pelle uno dei tratti distintivi del suo marchio di bellezza, li ha pubblicamente raccomandati in diverse occasioni. Anche l'attrice britannica Elizabeth Hurley ha ammesso di utilizzarli quotidianamente.

Tutte e tre condividono un approccio comune: un trattamento graduale, lento ma costante, piuttosto che un rapido effetto illuminante. Questa filosofia si allinea a una tendenza più ampia nel settore della bellezza contemporanea, talvolta definita "investimento nella cura della pelle", in cui i risultati si costruiscono nel tempo, non con un singolo intervento.

Mostrando apertamente il suo utilizzo quotidiano della luce rossa, Charlize Theron offre molto più di un semplice consiglio di bellezza. Delinea in modo sottile una certa filosofia di bellezza per le cinquantenni: una filosofia basata sulla pazienza e su una certa fiducia nella propria immagine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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