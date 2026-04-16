La trasformazione dei capelli di Katie Holmes con questo lungo bob "bronde" sta facendo scalpore

Dopo anni passati ad abbandonare i suoi lunghi capelli castano scuro, l'attrice, regista e produttrice americana Katie Holmes sfoggia un long bob con riflessi caramello e miele che affascina sia i suoi fan che i parrucchieri del momento.

Un riflettore acceso a New York

Katie Holmes ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli alla festa di lancio della collaborazione tra Christopher John Rogers e Old Navy a New York nell'aprile del 2026. Indossava un lungo caschetto biondo platino abbinato a un outfit casual composto da jeans e una maglia a coste gialla. L'insieme ha ulteriormente enfatizzato il look fresco e innovativo della sua acconciatura.

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Un caschetto lungo fino alle clavicole, facile da gestire

La lunghezza scelta da Katie Holmes corrisponde esattamente a quello che i parrucchieri definiscono "clavicut": un taglio che si ferma all'altezza della clavicola. Questo stile "lob" permette di dare volume e di realizzare facilmente acconciature raccolte, rimanendo al contempo semplice da portare tutti i giorni. Questo taglio di media lunghezza, a metà tra un bob classico e i capelli lunghi, è attualmente considerato uno degli stili più valorizzanti, adatto a diverse forme del viso ed età.

L'onda "bronde" di tendenza

Oltre al taglio, è il colore a far parlare di sé. Katie Holmes ha abbandonato il suo castano scuro per un castano dorato, una tonalità a metà tra il castano chiaro e il biondo tenue, in quello che ora viene definito "bronde". Questa miscela di castano e biondo, molto popolare tra le celebrità nel 2025-2026, è particolarmente adatta alle carnagioni chiare e calde, donando al contempo un aspetto luminoso e naturale. A differenza dei biondi molto freddi, questa tonalità richiede meno manutenzione e cresce meglio, risultando una scelta sia pratica che esteticamente gradevole.

Il nuovo taglio di capelli di Katie Holmes è già stato acclamato come fonte d'ispirazione per le donne che desiderano un cambiamento senza una trasformazione radicale. Il long bob, che le arriva alle clavicole, abbinato a una leggera sfumatura bronde, sembra essere la soluzione ideale per un look primavera/estate 2026 fresco, chic e facile da gestire.