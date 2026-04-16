"È spaventosa": la figlia di Farrah Abraham scatena un dibattito con il suo look gotico

Sophia Abraham, figlia di Farrah Abraham, una delle figure di spicco dei reality show americani, ha pubblicato su Instagram le foto del suo ballo di fine anno del 2026. Le reazioni, sia positive che negative, non si sono fatte attendere.

Un look gotico firmato Dolce & Gabbana

Sophia Abraham ha optato per un completo total black dall'estetica decisamente gotica: un abito in pizzo e pelle, un eyeliner spesso e un fondotinta bianco quasi spettrale, creando un forte contrasto con l'outfit della madre, un abito bianco aderente impreziosito da cristalli e caratterizzato da una profonda scollatura. Il look includeva anche collant a rete e scarpe con plateau leopardate. Sophia sfoggiava inoltre un trucco gotico completo e portava un mazzo di fiori legato con un grande fiocco nero.

Sua madre, Farrah Abraham, ha organizzato tutto: la scelta dell'abito, le giornate dedicate alla bellezza, la manicure, le scarpe, una limousine e persino una suite di lusso con due camere da letto per un pigiama party dopo il ballo. Su Instagram, Farrah ha riassunto l'esperienza: "Il viaggio per partecipare al ballo di fine anno di Sophia nel 2026 è stato divertente! Inaspettato, visto che studia a casa, e molto diverso dal mio ballo di fine anno."

Da parte sua, Sophia ha espresso la sua gratitudine con una frecciatina scherzosa. Ha scritto su Instagram: "Sono così grata a mia madre per aver reso questo ballo di fine anno un'esperienza fantastica. Essendo una persona che studia a casa, mi aspettavo qualcosa di più che limitarmi a guardare la gente con una pista da ballo facoltativa."

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Un dibattito che va ben oltre l'abbigliamento

I fan del franchise di MTV, che hanno visto Sophia Abraham crescere insieme a sua madre Farrah Abraham in "16 & Pregnant" e poi in "Teen Mom", hanno espresso reazioni molto contrastanti a questo look. Un utente ha scritto con entusiasmo: "Assolutamente splendida!!! Avrei voluto vestirmi così per il mio ballo di fine anno!".

Alcuni commenti, tuttavia, sono stati molto meno indulgenti. Lo stile gotico di Sophia Abraham ha scatenato notevoli critiche su Instagram. Questo tipo di reazione non è una novità per la famiglia: Farrah Abraham aveva già affrontato critiche quando aveva permesso alla figlia di farsi un piercing al setto nasale all'età di 13 anni. All'epoca aveva risposto: "Preferisco che venga fatto da un professionista, in condizioni igieniche, piuttosto che da mia figlia, che lo fa di nascosto rischiando un'infezione".

Al di là delle controversie, ciò solleva una questione più ampia: il corpo delle donne e le loro scelte in fatto di abbigliamento non dovrebbero essere oggetto di dibattito, ogni donna è libera di vestirsi ed esprimersi come desidera.

In definitiva, al di là delle reazioni a volte virulente, questa apparizione serve da crudo promemoria di quanto le scelte estetiche delle giovani donne continuino a essere attentamente esaminate, commentate e giudicate. Abbracciando pienamente il suo stile gotico, Sophia Abraham si impegna in una forma di espressione personale che, che piaccia o no, riflette una generazione più libera nell'adesione a certi codici.