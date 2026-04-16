Hailey Bieber riporta alla ribalta l'abito vintage con stampa leopardata, proponendone una versione tempestata di paillettes.

È nota per il suo stile pulito e minimalista, ma a quanto pare Hailey Bieber ha deciso di voltare pagina. Da diverse stagioni, la fondatrice del marchio di prodotti per la cura della pelle "Rhode" sfoggia look leopardati, dagli outfit street style alle feste più esclusive.

Un'evoluzione stilistica ben definita

Il suo ultimo pezzo forte? Un abito da sera tempestato di paillettes di Armani Privé, che reinventa la stampa animalier con un tocco decisamente audace. Hailey Bieber ha gradualmente sostituito i suoi capi bianchi, beige e neri con stampe leopardate a partire da settembre 2024, allontanandosi dal suo solito stile minimalista. Questo cambiamento è stato evidente in una serie di look accuratamente selezionati: un cappotto di Toteme, una borsa in pelo di cavallino di Saint Laurent e poi un abito vintage di Versace dagli archivi del 1996.

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La collezione Versace Autunno 1996: un primo passo verso l'archivio leopardato.

Uno dei momenti cruciali di questa trasformazione risale al giugno 2025. Al Business of Beauty Global Forum, organizzato da Business of Fashion allo Stanly Ranch in California, Hailey Bieber scelse un abito vintage con stampa leopardata di Versace della collezione Autunno/Inverno 1996, una collezione disegnata da Gianni Versace poco prima della sua scomparsa.

L'abito senza maniche, con la sua scollatura asimmetrica e la lunghezza mini, presentava un bordo in pelliccia naturale nera e crema, non una semplice stampa. Un dettaglio significativo: lo stesso abito era stato indossato dalla modella Amber Valletta per il numero di settembre 1996 di Vogue America, fotografata da Stephen Meisel. Una scelta d'archivio di precisione chirurgica, orchestrata dalla sua stilista personale, Dani Michelle.

A Parigi, la stampa leopardata diventa di tendenza nei club.

Qualche mese dopo, durante la Settimana della Moda di Parigi nel settembre 2025, Hailey Bieber ha cambiato due abiti in una sola sera: dopo la sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent, ha sostituito il primo outfit con un abito aderente, a collo alto e maniche lunghe in jersey di tulle leopardato di Saint Laurent, abbinato a collant neri e stivali alti fino alla coscia in vernice. Un look decisamente da sera, ben lontano da qualsiasi evento ufficiale.

La versione con paillettes: quando la stampa leopardata diventa argento

È stato al party degli Oscar di Vanity Fair nel 2026 che la stampa leopardata di Hailey Bieber ha raggiunto un nuovo livello. La modella e imprenditrice americana ha fatto il suo ingresso con un abito leopardato di Armani Privé interamente ricoperto di paillettes, che conferiva alla stampa animalier una finitura luminosa. Fedele al suo stile minimalista, Hailey Bieber ha abbinato all'abito décolleté a punta, delicati gioielli di diamanti e una manicure rosso ciliegia, con i capelli acconciati in un long bob con punte spettinate.

Perché questo momento è importante per la tendenza leopardata

Da diverse sfilate primavera/estate alle spalle, le stampe animalier stanno tornando di moda in versioni aggiornate e meno sgargianti, spesso abbinate a tonalità neutre o linee pulite, acquisendo maggiore raffinatezza. Hailey Bieber, indossando una versione con paillettes in un evento di così alto profilo, porta la fantasia a un livello superiore: quello di un'occasione speciale. La stampa leopardata rimane un must-have per il 2026 e oltre, e Hailey Bieber è attualmente una delle sue ambasciatrici più convincenti.

In definitiva, ciò che rende la traiettoria di Hailey Bieber particolarmente interessante è la coerenza del suo approccio: non si è limitata a seguire una tendenza, ma l'ha costruita pezzo per pezzo, dagli archivi di Versace alle paillettes di Armani, passando per il tulle di Saint Laurent. Nelle sue mani, la stampa leopardata non è più solo una stampa, ma un linguaggio.