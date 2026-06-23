La ginnasta Livvy Dunne fa scalpore con un costume da bagno a fantasia.

Livvy Dunne si sta godendo al massimo l'estate. L'ex ginnasta americana ha condiviso su Instagram un video di se stessa durante una vacanza al mare, indossando un costume da bagno verde menta a fantasia che ha subito mandato in delirio i suoi fan.

Un completo da spiaggia a fantasia color verde menta

È stato durante una giornata trascorsa all'aria aperta che Livvy Dunne ha sfoggiato il suo ultimo look alla moda. L'ex atleta della Louisiana State University (LSU) ha condiviso un video sui suoi profili social, girato durante una gita in riva al mare in un ambiente naturale tra rocce e ruscelli. Per questa nuotata improvvisata, Dunne ha optato per un bikini color verde menta, perfettamente adatto all'atmosfera estiva.

L'abito, impreziosito da un delicato motivo, presenta un classico taglio a triangolo con spalline sottili. Una silhouette minimalista e senza tempo, che enfatizza leggerezza e fluidità. Il colore menta, che si fonde delicatamente con le tonalità naturali dell'ambiente, spicca come una delle scelte più suggestive della collezione.

Un look naturale e luminoso, effetto bagnato.

Sul fronte beauty, Livvy Dunne ha optato per un look volutamente naturale, perfettamente in linea con l'atmosfera estiva della scena. I suoi capelli erano raccolti, ancora bagnati dopo la nuotata, creando un effetto "capelli bagnati" che ricorda le iconiche uscite di scena in spiaggia dei film. Anche il suo viso, privo di trucco visibile, illustra un approccio minimalista che privilegia l'autenticità del momento. Questo look beauty minimalista contrasta con le sue apparizioni più curate e rivela un'altra sfaccettatura della sua immagine pubblica.

Pose rilassate davanti alla macchina fotografica

Nel video, Livvy Dunne assume una serie di pose, trasmettendo un atteggiamento decisamente rilassato. Sorridendo alla telecamera, si vede chiaramente che apprezza l'ambiente naturale circostante, alternando primi piani e inquadrature ampie. Lontano da un servizio fotografico rigido e in posa, il video cattura un'atmosfera leggera e gioiosa, un mondo a parte rispetto alle pose convenzionali che si trovano solitamente in questo tipo di filmati.

Un ambiente naturale che valorizza la sequenza

L'ambientazione stessa gioca un ruolo cruciale nel successo di questo post. Appoggiata alle rocce in riva all'acqua, Livvy Dunne posa in un ambiente che sembra uscito direttamente da una guida turistica americana. Questa cornice naturale, ben lontana dagli interni ultra-stilizzati che si trovano solitamente sui social media, conferisce al video una qualità quasi cinematografica. Questo approccio si allinea a una tendenza più ampia: un ritorno ai contenuti girati all'aperto in luoghi incontaminati, che riflette una nuova ricerca di autenticità da parte degli utenti di internet.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Una valanga di commenti ammirati

Come per ogni post di Livvy Dunne, il video ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. In pochi minuti sono arrivati commenti di ammirazione. "Una donna splendida e incredibile", ha esclamato uno dei suoi follower. "Così bella", ha scritto un altro. Quest'ondata di entusiasmo conferma il profondo affetto della sua community, che la segue tanto per la sua carriera sportiva quanto per i suoi contenuti lifestyle.

Un influencer che è diventato una figura essenziale

Oltre a questa pubblicazione, Livvy Dunne incarna una nuova generazione di atleti capaci di trasformare la propria visibilità sportiva in una vera e propria carriera come creatrice di contenuti. Nota per la sua carriera nella ginnastica alla LSU, negli ultimi anni si è affermata come una delle figure più seguite sui social media americani, accumulando diversi milioni di follower sulle sue varie piattaforme. Questa traiettoria illustra la crescente convergenza tra il mondo dello sport, della moda e dell'intrattenimento e apre una nuova strada per gli atleti desiderosi di estendere la propria fama oltre le competizioni.

Con il suo bikini verde menta e il sorriso rivolto alla telecamera, Livvy Dunne regala un altro look estivo impeccabile. Dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare anche il più piccolo momento di vacanza in un post virale.