Per promuovere "Dune", Zendaya sorprende con un look "effetto sabbia".

L'attrice americana Zendaya ha sfoggiato ancora una volta il suo stile impeccabile durante la promozione del film "Dune: Parte 3". Al CinemaCon 2026 di Las Vegas, si è presentata con un completo gonna-blazer effetto sabbia, che richiamava direttamente l'estetica del film.

Zendaya sorprende con una silhouette che si sposa perfettamente con "Dune".

Il 14 aprile 2026, Zendaya si è unita all'attore franco-americano Timothée Chalamet, all'attore americano Jason Momoa e al regista quebecchese Denis Villeneuve al CinemaCon di Las Vegas per presentare "Dune: Parte 3". Diversi media hanno notato che l'attrice aveva scelto un abito direttamente ispirato al mondo desertico della saga, un completo gonna-blazer descritto come "simile alla sabbia", ovvero visivamente simile alla consistenza e al colore della sabbia. Questa scelta non è passata inosservata. Optando per un completo gonna-blazer che evoca immediatamente le dune di Arrakis, l'attrice ha esteso l'immaginario del film sul palco.

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Un fantastico tailleur gonna-blazer con effetto sabbia

Il motivo per cui questo completo gonna-blazer ha attirato così tanta attenzione è che puntava meno sull'appariscenza e più sull'evocazione. Mentre alcuni abiti promozionali mirano principalmente a impressionare, Zendaya ha optato per una silhouette che si collegava al film in modo più sottile. Il tessuto, il colore e l'effetto complessivo richiamavano chiaramente il paesaggio aspro e minerale associato a "Dune".

Questo approccio rispecchia perfettamente ciò che ha reso il suo stile sul red carpet così incisivo per diversi anni. Zendaya non si limita a indossare un abito appariscente; spesso crea una sorta di narrazione sartoriale, particolarmente evidente durante i principali tour promozionali. Diverse riviste di moda hanno già messo in luce la sua predilezione per questo tipo di guardaroba a tema.

Zendaya conferma la sua predilezione per i look a tema.

Questo look si inserisce in uno schema piuttosto preciso. Zendaya è regolarmente citata tra le celebrità che meglio padroneggiano l'arte del "method dressing", ovvero la capacità di arricchire il materiale promozionale di un film con riferimenti diretti al suo universo narrativo. Nel caso di "Dune", questo completo gonna-blazer con effetto sabbia sembrava quasi una naturale estensione della narrazione, dato che il deserto rimane un elemento centrale dell'identità visiva del franchise.

Con questo look, l'attrice americana Zendaya conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare una semplice apparizione promozionale in un'immagine di grande impatto. E per "Dune: Parte 3", il messaggio è chiaro: ancor prima dell'uscita del film, Zendaya ha già trovato il modo perfetto per trasmetterne l'atmosfera.