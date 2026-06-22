Questo ex giocatore di basket, alto 2,31 metri, è passato al mondo del cinema.

Sognava di diventare una star del basket. Ma è sul grande schermo che Robert Bobroczkyi ha dato il meglio di sé. Alto 2,31 metri, il rumeno ha intrapreso una carriera hollywoodiana che ha sorpreso i suoi ex tifosi di basket.

Un fisico "eccezionale" fin dall'infanzia

Nato il 17 luglio 2000 ad Arad, in Romania, Robert Bobroczkyi ha sfidato le aspettative fin da giovanissimo. Secondo quanto riportato, a soli 8 anni era già alto circa 1,88 metri, superando l'altezza della madre. A 12 anni aveva già superato il padre. Da adulto, ora raggiunge i 2,31 metri, un'altezza eccezionale che lo rende una delle persone più alte della sua generazione. Questa rapida crescita non è un mistero medico: è stato confermato che non soffre di alcuna anomalia della crescita, ma beneficia semplicemente di un patrimonio genetico eccezionale.

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Una famiglia di atleti di alto livello

Robert Bobroczkyi deve gran parte del suo fisico "straordinario" ai suoi genitori, entrambi atleti di talento. Suo padre, Zsigmond Bobroczkyi, è un ex giocatore di basket della nazionale rumena, alto 2,16 metri, che ha giocato, tra gli altri, al fianco del gigante dell'NBA Gheorghe Mureșan. Sua madre, Brunhilde, ex giocatrice di pallavolo e pallamano, è alta 1,85 metri. Cresciuto in una famiglia così sportiva, il giovane Robert è stato naturalmente attratto da una carriera nel basket, dove il suo fisico sembrava promettere un futuro brillante.

Un inizio promettente in campo

La carriera atletica del giovane rumeno è iniziata nel 2014, quando la squadra italiana Stella Azzurra lo ha reclutato per la propria accademia giovanile. Lì, ha giocato da centro e ha contribuito alla vittoria della sua squadra nel campionato Under 15. Riconosciuto per le sue doti di tiro dalla media distanza e per le sue capacità di passaggio, nel 2016 ha attraversato l'Atlantico per unirsi al prestigioso SPIRE Institute di Geneva, in Ohio. Diventato una star mediatica, ha alimentato le speranze di una futura stella rumena dell'NBA. Ha poi proseguito gli studi alla Rochester Christian University nel Michigan, concludendo la sua carriera universitaria nel 2022.

Una carriera nel basket ostacolata da problemi alla schiena.

Sebbene la sua carriera sembrasse ormai avviata, la realtà fisica ha finito per presentargli il conto. L'ex promessa del basket soffre di grave scoliosi e mal di schiena cronico, conseguenze dirette del suo cosiddetto fisico eccezionale.

Questi problemi di salute complicarono gradualmente la sua carriera atletica di alto livello, ponendo infine fine alle sue ambizioni professionali nel basket. Nel 2022, in un podcast americano, parlò lui stesso della "prospettiva di dover guardare ad altri orizzonti". Una transizione che descrisse come "difficile" per un giovane la cui intera vita, fino ad allora, sembrava ruotare attorno al campo da basket.

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Dal campo da basket al grande schermo con Alien: Romulus

Nel 2024, il destino di Robert Bobroczkyi prese una svolta inaspettata. Fece il suo debutto cinematografico in "Alien: Romulus", il nono capitolo della saga horror diretto da Fede Álvarez. Interpretò "The Offspring", un ibrido metà umano e metà Xenomorfo che appare nell'atto finale del film.

L'attore fu scelto per il suo fisico unico: il corpo lungo e slanciato e l'andatura insolita permisero di dare vita alla creatura con un uso minimo di effetti digitali. Gran parte della performance si basava su trucco e protesi, che richiedevano dalle cinque alle sei ore di preparazione ogni mattina.

Una performance elogiata da tutta la troupe cinematografica.

Nonostante la sua inesperienza come attore, Robert Bobroczkyi ha impressionato l'intera troupe. Il regista Fede Álvarez ha elogiato pubblicamente la sua interpretazione: "Ha offerto una performance incredibile per uno che non aveva mai fatto niente del genere prima. Essere alto è una cosa, accanto a Cailee [Spaeny], che è alta 1,52 metri, è magia. Ma ha portato un talento che ci ha lasciati tutti a bocca aperta."

Il supervisore degli effetti visivi del film, Daniel Macarin, ha dichiarato a Variety: "La prima volta che ho visto i primi filmati con questo attore, alto più di due metri, nel suo costume, è stato terrificante". Per prepararsi al ruolo, Robert Bobroczkyi si è sottoposto a diversi mesi di allenamento di recitazione e movimento scenico.

Un ruolo di supporto in Backrooms, un altro franchise molto atteso

Il successo del film "Alien: Romulus" ha spalancato le porte di Hollywood al giovane attore rumeno. Nel 2026, Robert Bobroczkyi ha continuato la sua carriera in ascesa entrando a far parte del cast di "Backrooms", l'attesissimo adattamento cinematografico del franchise horror nato sui social media. Bobroczkyi interpreta una creatura terrificante, confermando così la sua posizione di attore specializzato in figure inquietanti e fuori dal comune. Una nicchia in cui segue le orme di altri grandi attori come il compianto Neil Fingleton ("Il Trono di Spade", "X-Men").

Un cambio di carriera che risuona con le generazioni più giovani

Al di là delle sue prestazioni individuali, la parabola di Robert Bobroczkyi ha una risonanza particolare per la sua generazione. In un'epoca in cui molti giovani atleti vedono la propria carriera interrotta dagli infortuni, il suo percorso dimostra che è possibile riprendersi e trasformare una caratteristica fisica in un punto di forza professionale.

Parallelamente alla sua carriera di attore, sta anche studiando sicurezza informatica alla Rochester Christian University, dimostrando la sua volontà di non limitarsi a un unico percorso. Questo approccio multidimensionale la dice lunga sulla sua capacità di adattamento.

Dal campo da basket al grande schermo, Robert Bobroczkyi ha realizzato una delle transizioni di carriera più inaspettate dei nostri tempi. L'ex promessa del basket rumeno si è affermato in soli due film come figura di spicco del cinema horror contemporaneo. Questa traiettoria dimostra che la fine di una carriera sportiva può anche essere l'inizio di una nuova avventura, a volte molto più sorprendente di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.