A 50 anni, l'attrice Ali Larter fa girare la testa con un abito verde smeraldo.

L'attrice, modella e produttrice americana Ali Larter ha fatto una delle sue apparizioni più spettacolari sul red carpet. Al Newport Beach TV Festival del 2026, si è presentata con un lungo abito verde smeraldo, il cui taglio asimmetrico ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti.

Un abito color smeraldo

Sul red carpet californiano, Ali Larter ha scelto un abito della collezione Autunno/Inverno 2026 di Victoria Beckham, presentata poche settimane prima alla Settimana della Moda di Parigi. Un abito da sera in chiffon verde smeraldo, la cui intensità di colore richiamava quella degli occhi dell'attrice, un effetto visivo particolarmente suggestivo sotto i flash.

L'abito si basa su una meticolosa lavorazione sartoriale: un velo finissimo, un drappeggio sapientemente posizionato sul davanti che ricorda un chitone dell'antica Grecia, e due gruppi di fiori in rilievo strategicamente collocati – uno all'altezza del busto, l'altro appena sotto i fianchi. Questa messa in scena trasforma l'abito in una vera e propria scultura tessile.

Taglio asimmetrico e drappeggio di ispirazione greca.

Il dettaglio che rende l'abito particolarmente chic è il lungo e profondo spacco laterale. Si estende dal busto al fianco, creando una netta interruzione nella silhouette e conferendo movimento all'insieme. Un cut-out eseguito alla perfezione. Sull'orlo, il taglio asimmetrico rivela con discrezione le gambe di Ali Larter e struttura la silhouette dal basso verso l'alto. L'effetto complessivo è un abito che valorizza la figura pur mantenendo tutta la fluidità del tessuto verde smeraldo.

Scarpe con tacco alto con effetto "illusione ottica" e gioielli d'oro

Ai piedi, Ali Larter ha optato per un paio di décolleté con lacci e dettagli traforati. Dal red carpet, le scarpe sembravano quasi invisibili, dando all'attrice l'impressione di fluttuare a mezz'aria. Un dettaglio tecnico che è stato immediatamente commentato sui social media.

Per i gioielli, i suoi stilisti hanno scelto pezzi di marchi americani: orecchini a cerchio in oro e anelli impilati in oro e argento. Per l'acconciatura, uno chignon basso e morbido dall'aspetto quasi spettinato, realizzato da Owen Gould. E per il trucco, Georgie Eisdell ha optato per un audace rossetto color corallo e un colore abbinato sugli occhi.

Ali Larter partecipa al panel del cast di "Landman" durante il Newport Beach TV FEST al Lido Theater di Newport Beach pic.twitter.com/AoAr5k7taO — More Culture Less Pop (@culturelesspop) 7 giugno 2026

Trionfo assoluto per la serie "Landman".

L'apparizione di Ali Larter si è svolta in un contesto particolare. Durante la cerimonia, l'attrice si è unita ai suoi colleghi di "Landman" – Billy Bob Thornton, Andy García e Michelle Randolph – sul palco per ritirare il premio per il Miglior Ensemble in una Serie Drammatica. Questo importante riconoscimento collettivo per la produzione ha confermato il plauso della critica nei confronti della serie.

Con questo abito verde smeraldo, Ali Larter ha fatto un'apparizione di una eleganza straordinaria. Ha dimostrato che l'età non conta sul red carpet. Un look che le vale senza dubbio un posto tra i migliori di sempre.

