Paragonato a una bambola, questo giocatore norvegese difende con orgoglio i capelli lunghi tra gli uomini

Erling Haaland di solito fa notizia per i suoi gol spettacolari. Questa volta, però, non è stato il suo piede sinistro ad attirare l'attenzione, bensì i suoi capelli. Un video diventato virale lo mostra con la sua lunga chioma bionda sciolta al vento, scatenando una raffica di reazioni. Sicuramente riaccenderà il dibattito sugli uomini con i capelli lunghi.

Un'acconciatura diventata virale

Tutto è iniziato con una breve clip girata a bordo campo durante una partita del Manchester City. Mostra Erling Haaland che scuote i suoi capelli biondi con una disinvoltura quasi teatrale. Nel giro di poche ore, il video è diventato virale, trasformando un semplice gesto in un fenomeno virale.

Gli utenti di Internet non hanno esitato a dare libero sfogo alla loro immaginazione, e purtroppo anche al loro odio. Alcuni hanno paragonato il giocatore a Barbie, altri hanno evocato personaggi del film "White Chicks". Altri ancora hanno notato una somiglianza con Daemon Targaryen, un personaggio di "House of the Dragon". Senza dimenticare l'inevitabile "aura vichinga", ampiamente utilizzata per enfatizzare il suo aspetto nordico e carismatico.

Una vera ammirazione

Molti fan si dicono impressionati dalla bellezza e dalla salute dei suoi capelli. Alcuni arrivano persino a chiedere la sua routine di cura dei capelli, sperando di svelare il segreto della sua chioma folta e lucente. Un utente di internet ha riassunto il sentimento generale elogiando i suoi capelli definendoli "degni di una pubblicità di shampoo". L'effetto è evidente: Erling Haaland attira l'attenzione tanto per il suo stile quanto per le sue prestazioni in campo.

Un giocatore che abbraccia pienamente la sua acconciatura

In campo, Erling Haaland porta spesso i capelli raccolti in uno chignon, una coda di cavallo o delle trecce, a volte tenuti fermi da una fascia. Un momento particolarmente memorabile è stato la partita contro l'Arsenal nel 2023, quando si è tolto la fascia prima di segnare un gol, con i capelli sciolti, in una vittoria schiacciante. Quando un utente di internet gli ha suggerito di tagliarli, la sua risposta è stata semplice e diretta: no. Una dichiarazione simbolica del suo rapporto con la propria immagine.

Capelli liberi dagli stereotipi

Vale la pena ricordare una verità a volte dimenticata: i capelli lunghi non definiscono il genere o l'orientamento sessuale. Gli uomini possono avere i capelli lunghi, corti, raccolti o sciolti, così come possono scegliere di indossare una varietà di abiti, tra cui gonne, abiti eleganti o qualsiasi altro indumento preferiscano. Queste scelte sono una questione di espressione personale, stile e comfort, non di regole rigide.

Associare automaticamente un'acconciatura a un'identità di genere o a un orientamento sessuale si basa su stereotipi ereditati da norme patriarcali, che tendono a etichettare gli individui. Mettere in discussione questi schemi mentali permette una visione più semplice e pacifica: ognuno dovrebbe essere libero di scegliere il proprio aspetto senza essere soggetto a critiche o giudizi basati su codici sociali obsoleti. I capelli, come l'abbigliamento, sono innanzitutto una forma di espressione individuale, non un indicatore di valore o un'identità imposta.

Con umorismo, ammirazione e un forte senso dello stile, Erling Haaland dimostra che la sua influenza si estende ben oltre il campo da gioco. La sua acconciatura è diventata un vero e proprio segno distintivo, quasi altrettanto riconoscibile quanto le sue esultanze dopo un gol.