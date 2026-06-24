Questi piccoli segnali possono rivelare che ti stai sentendo escluso da un gruppo di amici.

A volte, proviamo la strana sensazione di essere la pecora nera del nostro gruppo di amici, gli ultimi a sapere degli incontri al bar, il tassello mancante nelle conversazioni di WhatsApp, il membro indesiderato del gruppo. Costretti all'isolamento, siamo spettatori di una comprensione condivisa a cui partecipiamo solo da lontano. Veniamo informati degli eventi all'ultimo minuto o ne veniamo a conoscenza solo dopo che sono già accaduti. Gli psicologi hanno un nome per questo: è il profilo tipico dell'"amico marginale".

Schizzo composito dell'amico emarginato

All'interno di un gruppo di amici, esiste una gerarchia invisibile ma ben orchestrata: il leader, i seguaci e la pecora nera, che lotta per ottenere il riconoscimento collettivo e deve costantemente sforzarsi di sentirsi parte del gruppo. Quest'amico, che nessuno si aspetterebbe di vedere fuori da un ristorante e la cui assenza passerebbe quasi inosservata, è quasi una comparsa. Da lontano, assomiglia a quel compagno di classe un po' trascurato che cerca di inserirsi in gruppi già consolidati. Gli psicologi lo hanno definito "l'amico marginale", un aggettivo potente che illustra un rifiuto inconscio.

Sono la quinta ruota del carro, la persona che rimane in disparte, quella che non ha mai voce in capitolo e che nessuno consulta prima delle riunioni importanti. Fanno parte del gruppo, ma a volte si sentono degli estranei, degli outsider. Conosciuti anche come gli amici di riserva, vengono contattati per completare una prenotazione in una escape room o per approfittare di una tariffa di gruppo, ma vengono dimenticati quando si tratta di piccoli incontri o di pigiama party ultra-segreti come quello di Jenny in Gossip Girl.

È un po' un emarginato, suo malgrado. Viene escluso, non capisce mai il significato delle battute tra amici e, soprattutto, viene automaticamente messo in secondo piano. Sulle pagine della rivista Self , la psicologa Christina Ferrari elenca i segnali che dimostrano che potresti essere questo amico marginale, quello più comunemente noto come "sostituto".

L'ultimo a essere avvisato quando ci sono uscite.

L'amico eccentrico viene a sapere delle uscite tramite il passaparola o dopo un clamoroso errore. Tra i pixel si instaurano conversazioni che ricordano i Tupperware party, senza che lui venga mai coinvolto nella discussione. Gli viene sempre presentato un fatto compiuto, con frasi leggermente ipocrite come "puoi venire se vuoi" o scuse banali come "il bar era già pieno".

L'esperto mette le cose nella giusta prospettiva: "A volte non è motivo di preoccupazione". Potrebbe trattarsi semplicemente di un problema organizzativo o di una mancanza di comunicazione. Tuttavia, se diventa un'abitudine, significa che non ti senti alla pari dei tuoi amici.

Mai consultato per organizzare eventi

Che si tratti di una giornata di shopping, di un pranzo all'aperto al parco o di una giornata in piscina, l'amico estraneo è sempre in disparte. È l'eterno dimenticato. Scopre il dress code solo una volta arrivato alla porta del ristorante e sorprende i suoi cosiddetti amici con tatuaggi glitterati coordinati, senza aver mai visto una singola foto di ispirazione da Pinterest spuntare nella chat di gruppo iniziale.

Forse i tuoi amici hanno una conversazione parallela, un "secondo" gruppo riservato all'élite. Come ci ricorda lo psicologo, "non si tratta di essere inclusi in tutto", tuttavia, ci sono segnali che rivelano ciò che i più coinvolti stanno tacendo.

La richiesta viene sempre da te.

L'amica anticonformista deve sempre lottare per vedere il suo gruppo di amici, che si contendono ogni occasione con scuse per rifiutare ogni invito. "Non è il momento giusto." "Sono troppo impegnata." "Ci risentiamo il mese prossimo, ok?" Eppure, si imbatte in una storia su Instagram di una di loro, sorridente e intenta a brindare con le amiche. È un'amicizia a senso unico. Gli amici che ci tengono notano la nostra assenza, ma non ne sono contenti.

I suggerimenti di uno psicologo per liberarsi da questa condizione

La cosa peggiore del sentirsi esclusi è che si finisce per analizzare tutto. L'invito che non arriva mai. La battuta che tutti capiscono tranne te. La foto di gruppo in cui scopri che la festa si è svolta... senza di te. Puoi parlarne, rischiando di sembrare troppo sensibile. Oppure puoi rimanere in silenzio e continuare a chiederti cosa hai sbagliato. Nessuna delle due opzioni è particolarmente allettante.

Se decidi di affrontare l'argomento, non c'è bisogno di fare storie. Un semplice "Mi piace molto passare del tempo con te. Tienimi presente la prossima volta!" è spesso sufficiente. È diretto, leggero e non accusatorio. Ma forse il vero problema risiede altrove. Invece di cercare disperatamente di guadagnarti il tuo posto in un gruppo, chiediti: perché investire così tante energie in un contesto in cui devi costantemente dimostrare di meritare di esserci?

Quindi, invece di inseguire un'approvazione che non arriva mai, apri altre porte. Invita quel collega con cui le conversazioni sono sempre facili. Riallaccia i rapporti con quell'amico che hai perso di vista. Accetta quell'invito che normalmente avresti rifiutato. A volte, la migliore risposta alla sensazione di esclusione non è trovare il proprio posto a tutti i costi, ma andare dove un posto ti sta già aspettando.