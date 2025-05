Ces mannequins ont fait l’histoire de la mode à travers le monde

Certaines figures du mannequinat ont profondément marqué leur époque et redéfini les codes de la mode. Voici 10 parcours emblématiques qui ont façonné l’histoire du style et de la représentation.

Lisa Fonssagrives-Penn : pionnière du mannequinat

Lisa Fonssagrives-Penn est souvent considérée comme la première top-modèle de l’histoire. D’origine suédoise, elle a régné sur les années 1930 à 1950, posant pour des photographes de renom comme Irving Penn, qu’elle a d’ailleurs épousé. Son port altier et son élégance naturelle ont fait d’elle la muse des plus grands couturiers européens. Sa carrière a été couronnée par une reconnaissance internationale et une influence durable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julen Morrás Azpiazu (@julen_morras_azpiazu)

Grace Coddington : de mannequin à créatrice visuelle

Avant de devenir la directrice artistique légendaire de Vogue US, Grace Coddington a débuté comme mannequin dans les années 1960. Son visage énigmatique et sa chevelure rousse ont rapidement attiré l’attention. Sa deuxième carrière dans les coulisses de la mode lui a permis de façonner certaines des séries photographiques les plus iconiques du magazine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Azzoazzo (@azzopardi_lyd)

Naomi Campbell : icône de la diversité

Naomi Campbell est l’une des premières mannequins noires à accéder au rang de superstar. Découverte à 15 ans, elle devient la première femme noire à faire la couverture de Vogue Paris en 1988. Muse de Versace, Chanel ou Alaïa, elle a imposé sa présence puissante et gracieuse sur les podiums du monde entier, tout en dénonçant le racisme dans l’industrie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DR. Naomi Campbell (@naomi)

Claudia Schiffer : l’égérie allemande des années 90

Repérée à 17 ans, Claudia Schiffer devient rapidement l’un des visages emblématiques de la mode dans les années 1990. Mère patrie de Chanel sous Karl Lagerfeld, elle est apparue sur plus de 700 couvertures de magazines. Son allure sophistiquée incarne « l’idéal de beauté » de l’époque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Ashley Graham : figure du body positivisme

Ashley Graham défie les normes classiques de la mode en imposant sa présence dans les magazines et campagnes de mode grande taille. Elle a été la première mannequin « plus size » en couverture de Sports Illustrated – un des plus importants magazines sportifs hebdomadaires américains – et milite pour une représentation inclusive des corps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Kate Moss : la révolution du « heroin chic »

Avec son physique androgyne et sa taille menue, Kate Moss bouleverse les standards des supermodels des années 90. Découverte à 14 ans, elle devient l’égérie de Calvin Klein et incarne un style brut et minimaliste. Malgré les controverses, elle reste une figure indépassable de la mode contemporaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PERFECT (@theperfectmagazine)

Liya Kebede : mannequin engagée

Première femme noire à devenir l’égérie d’Estée Lauder, Liya Kebede a utilisé sa notoriété pour promouvoir la santé maternelle à travers sa fondation. Originaire d’Éthiopie, elle a aussi brisé les barrières raciales dans l’univers du luxe tout en menant une carrière d’actrice et de créatrice de mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par liyakebede (@liyakebede)

Gisele Bündchen : star planétaire

Gisele Bündchen est devenue l’un des mannequins les mieux payés de l’histoire. Son allure dynamique et son sourire solaire ont conquis le monde de la mode dès la fin des années 1990. Ambassadrice de Victoria’s Secret, Chanel ou Louis Vuitton, elle incarne un modèle de réussite globale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gisele Bündchen (@gisele)

Miranda Kerr : beauté et entreprenariat

Miranda Kerr est la première Australienne à devenir Ange de Victoria’s Secret. Outre ses nombreuses campagnes publicitaires, elle se distingue en créant sa propre marque de cosémtiques bio, KORA Organics. Elle allie glamour et conscience écologique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stellar (@stellarmag)

Bella Hadid : visage d’une génération

Bella Hadid, issue d’une famille liée à la mode, est l’une des mannequins les plus influentes des années 2020. Collaborant avec Dior, Balenciaga et Versace, elle se distingue par son esthétique futuriste et ses prises de position sur des sujets sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frankies (@frankiesbikinis)

De Lisa Fonssagrives à Bella Hadid, ces mannequins ont traversé les décennies en redéfinissant les canons de beauté et en imposant leur influence au-delà des podiums. Qu’elles aient ouvert la voie à plus de diversité, transformé l’industrie ou utilisé leur voix pour militer, elles ont toutes, à leur manière, marqué l’histoire de la mode.