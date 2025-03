De mannequin Victoria Secret à championne de jiu-jitsu, le parcours inspirant de Solange Van Doorm

Solange Van Doorn, mannequin new-yorkaise de 26 ans, fait partie de ces personnalités qui défient les attentes et réécrivent les codes de la réussite. Représentée par l’agence IMG Models, elle est bien plus qu’un visage de la mode. Sa polyvalence et sa passion pour le jiu-jitsu brésilien en font une figure unique, capable de jongler avec des univers que tout oppose. Son parcours, marqué par une quête d’authenticité, de discipline et d’engagement, est une source d’inspiration pour les femmes qui rêvent de suivre plusieurs passions sans jamais se limiter.

Les premières étapes dans le mannequinat

C’est en collaborant avec des marques emblématiques comme Victoria’s Secret et Calvin Klein que Solange s’impose dans le monde du mannequinat. En 2020, elle participe à la campagne « Body by Victoria », une campagne pionnière de la marque qui prône l’inclusion en présentant des modèles aux corps diversifiés. Aux côtés de figures comme Valentina Sampaio et Candice Huffine, Solange incarne la beauté dans toute sa diversité, prouvant qu’il n’existe pas une seule manière d’être belle. Elle n’est pas seulement un visage, elle est un symbole de l’évolution de l’industrie de la mode vers plus d’authenticité et de pluralité.

À travers sa présence sur les podiums et dans les campagnes de mode, Solange transmet une énergie rare. Elle dégage une confiance en soi naturelle, une élégance qui s’accompagne d’une force intérieure. En incarnant des valeurs de diversité et de confiance en soi, elle fait partie d’une nouvelle génération qui bouscule les standards de beauté imposés.

La découverte du jiu-jitsu : une passion dévorante

Derrière les projecteurs, un autre monde s’offre à elle : celui du jiu-jitsu brésilien. Ce sport exigeant, qui combine maîtrise technique et force mentale, est rapidement devenu une passion dévorante pour Solange. Le jiu-jitsu est bien plus qu’un simple sport pour elle. C’est un moyen de s’affirmer physiquement et mentalement, de repousser ses limites et de renforcer la confiance en soi. Actuellement ceinture violette, elle s’entraîne régulièrement, participant à des compétitions. Le défi du tapis n’est pas qu’une question de force brute, mais de résilience et de stratégie, des qualités qu’elle applique aussi dans sa carrière.

Le parallèle entre le mannequinat et le jiu-jitsu peut sembler étrange à première vue. Mais pour Solange, les deux mondes s’alimentent mutuellement. La discipline et la concentration exigées par le jiu-jitsu renforcent sa confiance en elle et sa force intérieure, des qualités qui se traduisent également sur les podiums. Le sport l’a aidée à développer une discipline de fer et une capacité à surmonter les obstacles, deux éléments essentiels dans le monde ultra-compétitif du mannequinat. Elle devient une véritable guerrière, aussi bien sur le tapis que dans l’univers de la mode.

L’alliance de deux mondes : une inspiration pour beaucoup

Solange Van Doorn incarne à la perfection l’idée que l’on peut exceller dans plusieurs domaines sans jamais sacrifier sa véritable identité. Dans un monde où l’on nous pousse souvent à choisir un seul chemin, son parcours montre qu’il est possible de s’épanouir en poursuivant des passions multiples. L’une n’a pas à être mise de côté pour l’autre. Solange l’a compris en alliant mannequinat et jiu-jitsu avec aisance et détermination.

Elle démontre aussi qu’il n’y a pas de « modèle » unique de réussite. Ce qui compte, ce sont la passion, la persévérance et la capacité à rester fidèle à soi-même. Il est évident que son engagement dans le jiu-jitsu nourrit sa carrière de mannequin, et inversement. Elle a compris que l’équilibre entre ces deux passions est une richesse, et son exemple est un message puissant pour les femmes qui hésitent à embrasser plusieurs aspirations.

Un engagement social qui va au-delà de la mode et du sport

Solange Van Doorn utilise également sa notoriété pour défendre des causes sociales importantes. Sa prise de position pour le mouvement Black Lives Matter est un exemple de son engagement. Solange n’est pas seulement une icône de la mode ou une combattante sur le tapis, elle est aussi une voix forte qui lutte pour les injustices sociales. En utilisant son compte Instagram pour sensibiliser, elle montre que son influence dépasse largement les frontières de la mode ou du sport. Son implication dans des causes sociales montre également que, derrière l’image glamour de la mode, il y a une femme déterminée à changer le monde.

Le parcours de Solange Van Doorn est un modèle de résilience, de polyvalence et d’engagement. Elle incarne une réussite différente, où l’équilibre entre plusieurs passions et l’implication sociale sont les clés d’une vie épanouie. Son histoire montre que l’on peut être à la fois une star de la mode, une combattante sur le tapis et une militante active, sans jamais renier ce que l’on est. Solange nous invite à poursuivre nos rêves sans compromis, à cultiver nos passions, et surtout à être authentique.