En tenue légère sur un toit, cette mannequin montre ses formes

Léa Michel
La mannequin espagnole Lorena Durán, connue pour ses apparitions remarquées dans plusieurs magazines et pour son statut de première modèle « curve » chez Victoria’s Secret, a une nouvelle fois marqué les esprits en posant sur un rooftop parisien en tenue légère.

Des compliments et une aura internationale

Habillée simplement d’un bas léger et d’une chemise puis d’un haut blanc, elle a partagé un moment solaire avec ses fans, illustrant l’esprit décontracté de la capitale.​ Sa publication a suscité de nombreux compliments en français et en espagnol tels que « guapísima », « Très belle!! », « muy bonitas », ou encore « Belleza ». Les fans sur Instagram ont salué son charisme et sa beauté naturelle, certains allant jusqu’à plaisanter sur le fait qu’elle ferait détourner les passants de leur trajectoire dans la rue, hypnotisés par sa présence rayonnante.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par LORENA DURAN (@imlorenaduran)

Un engagement en faveur de la diversité corporelle

Dans ses messages et ses souvenirs postés sur Instagram, Lorena Durán met régulièrement à l’honneur le progrès en matière de représentation des corps dans le secteur du mannequinat.

En définitive, Lorena Durán utilise sa plateforme pour exprimer une vision positive et inclusive du mannequinat. Originaire de Séville, elle inspire les personnes qui aspirent à s’affirmer avec leurs formes, montrant que la réussite dans l’industrie de la mode est compatible avec la diversité corporelle et la confiance en soi, quelle que soit la taille ou la silhouette.​

Pourquoi la mannequin Adwoa Aboah fascine une génération entière ?

