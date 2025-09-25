Elsa Hosk, la mannequin suédoise de 36 ans aux 8,5 millions d’abonnés

À 36 ans et forte de 8,5 millions d’abonnés sur Instagram, Elsa Hosk se distingue par son engagement sociétal. Voici comment cette « Ange » de la marque Victoria’s Secret depuis 2014 conjugue style, créativité et solidarité.

Une silhouette iconique et un style affirmé

Repérée dès l’adolescence, Elsa Hosk a rapidement incarné avec conviction l’élégance nordique : lignes épurées, pièces bien taillées, un mélange de chic discret et de décontraction raffinée. Que ce soit assise au premier rang des défilés ou à travers ses publications Instagram, elle impose une esthétique devenue référence.

Une créatrice engagée entre mode et durabilité

Grâce à sa marque « Helsa », Elsa Hosk concrétise sa vision d’une mode raisonnée. Cette ligne, pensée comme une « lettre d’amour à la Scandinavie », mise sur des essentiels durables : coupes simples, matières naturelles, féminisme tranquille et respect de l’environnement. Son style personnel, pensé comme une armure rassurante, trouve ici une traduction concrète dans le vestiaire qu’elle propose.

Une militante en action : lutte contre la traite humaine

Loin des podiums, Elsa Hosk a aussi investi le terrain de l’action sociale. Profondément touchée après avoir visionné « The Whistleblower », elle s’est impliquée auprès de l’association Fair Girls, basée à Washington, qui vient en aide aux survivantes de la traite. En 2015, elle a animé leur gala annuel à succès, récoltant plus de 130 000 $ pour les soutenir dans la réhabilitation et la formation des victimes. Cet engagement de terrain affirme son rôle comme voix concrète et active pour les droits des femmes en danger.

Une influence toujours en expansion

Entre ses shootings étudiés, ses escapades familiales ou ses réflexions en story, Elsa conçoit son feed Instagram comme un espace d’authenticité. Son parcours allie élégance, maternité, entrepreneuriat et conviction. Elle est un modèle pour les personnes qui souhaitent que leur style soit à la fois une déclaration d’identité et un vecteur de valeurs.

De mannequin incontournable à chef de projet créatif, Elsa Hosk incarne ainsi un modèle de réussite plurielle. À travers sa marque « Helsa », elle trace un chemin où la mode éthique devient un choix affranchi, élégant et résolument responsable.