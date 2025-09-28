« Elle a l’air malade » : cette mannequin pose sur la plage et suscite l’inquiétude

Mannequins
Léa Michel
@mingleesimmons/Instagram

La mannequin américaine Ming Lee Simmons a récemment partagé une série de photos depuis Ibiza qui ont fait réagir ses abonnés. Entre compliments et inquiétudes, son apparence a déclenché un flot de commentaires contrastés.

Des clichés solaires depuis Ibiza

Dans un carrousel de photos intitulé « Ibiza round 2 », Ming Lee Simmons s’est dernièrement montrée sous différents angles : en tenue blanche minimaliste au bord d’un mur ensoleillé, dans l’eau, en train de profiter des paysages ou encore entourée d’amis. La tenue qui a déclenché un flot de commentaires ? Un une pièce bandeau blanc cassé accompagné d’un bas à fines lanières. La mannequin avait complété son look avec des lunettes oversize, un bijou de taille et quelques accessoires.

Entre éloges et inquiétudes

Sous la publication, de nombreux abonnés l’ont complimentée : « Magnifique », « Un vrai rayon de soleil », ou encore « Tu es sublime ». D’autres, plus préoccupés, ont en revanche pointé son « extrême minceur » : « Elle est belle, mais elle a l’air malade », « Elle devrait manger un peu plus », « Était-elle aussi mince avant ? ». Certaines personnes sont même allées jusqu’à lui demander si elle allait bien, exprimant leur « inquiétude » quant à son état de santé.

Il y a quelques semaines, Ming Lee Simmons – fille de la mannequin et actrice américaine Kimora Lee Simmons – apparaissait déjà en tenue noir, suscitant des remarques similaires sur sa silhouette. Au-delà des réseaux sociaux, Ming Lee Simmons poursuit ses projets professionnels : elle vient de lancer Boulangerie Beauty, une marque de soins et de parfums inspirée de l’univers des pâtisseries françaises.

Célébrer la diversité des corps

Les réactions autour des photos de Ming Lee Simmons rappellent à quel point le corps des femmes est constamment scruté et jugé. « Trop mince » pour certains, « trop différent » pour d’autres : il semble toujours y avoir quelque chose à redire. Or, chaque corps est unique et évolue au fil du temps. Derrière chaque image se cache une personne, avec ses choix, ses émotions et son histoire. Célébrer la diversité des corps et respecter les parcours individuels reste essentiel pour dépasser ces jugements souvent cruels et intrusifs.

En définitive, si les photos de Ming Lee Simmons divisent, une chose est sûre : elle continue de fasciner, tout en s’imposant comme une jeune entrepreneuse dans l’univers de la beauté.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Un corps incroyable » : cette mannequin « grande taille » enflamme les podiums

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Un corps incroyable » : cette mannequin « grande taille » enflamme les podiums

Jocelyn Corona, mannequin dite "grande taille", a encore une fois captivé l’attention du public. Dans une récente vidéo...

Elsa Hosk, la mannequin suédoise de 36 ans aux 8,5 millions d’abonnés

À 36 ans et forte de 8,5 millions d’abonnés sur Instagram, Elsa Hosk se distingue par son engagement...

« La beauté n’a pas d’âge » : à plus de 50 ans, cette mannequin bouscule les standards

Le mannequinat ne se limite (enfin) plus à la jeunesse, et Christina Chung en est la preuve éclatante....

Depuis une piscine, cette mannequin de 41 ans enflamme les réseaux

L'actrice et mannequin indienne Karishma Tanna a dernièrement fait sensation sur Instagram. Elle a partagé une série de...

Ashley Graham, la mannequin « grande taille » aux 21 millions d’abonnés

Ashley Graham incarne une transformation durable des standards de beauté. Avec plus de 21 millions d’abonnés sur Instagram,...

Née en 1994, cette mannequin norvégienne explique pourquoi elle adore le Pilates

Frida Aasen, mannequin norvégienne, est connue pour ses défilés internationaux et sa présence remarquée sur les réseaux sociaux....