« Elle a l’air malade » : cette mannequin pose sur la plage et suscite l’inquiétude

La mannequin américaine Ming Lee Simmons a récemment partagé une série de photos depuis Ibiza qui ont fait réagir ses abonnés. Entre compliments et inquiétudes, son apparence a déclenché un flot de commentaires contrastés.

Des clichés solaires depuis Ibiza

Dans un carrousel de photos intitulé « Ibiza round 2 », Ming Lee Simmons s’est dernièrement montrée sous différents angles : en tenue blanche minimaliste au bord d’un mur ensoleillé, dans l’eau, en train de profiter des paysages ou encore entourée d’amis. La tenue qui a déclenché un flot de commentaires ? Un une pièce bandeau blanc cassé accompagné d’un bas à fines lanières. La mannequin avait complété son look avec des lunettes oversize, un bijou de taille et quelques accessoires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝔪𝔦𝔫𝔤 𝔩𝔢𝔢 𝔰𝔦𝔪𝔪𝔬𝔫𝔰 (@mingleesimmons)

Entre éloges et inquiétudes

Sous la publication, de nombreux abonnés l’ont complimentée : « Magnifique », « Un vrai rayon de soleil », ou encore « Tu es sublime ». D’autres, plus préoccupés, ont en revanche pointé son « extrême minceur » : « Elle est belle, mais elle a l’air malade », « Elle devrait manger un peu plus », « Était-elle aussi mince avant ? ». Certaines personnes sont même allées jusqu’à lui demander si elle allait bien, exprimant leur « inquiétude » quant à son état de santé.

Il y a quelques semaines, Ming Lee Simmons – fille de la mannequin et actrice américaine Kimora Lee Simmons – apparaissait déjà en tenue noir, suscitant des remarques similaires sur sa silhouette. Au-delà des réseaux sociaux, Ming Lee Simmons poursuit ses projets professionnels : elle vient de lancer Boulangerie Beauty, une marque de soins et de parfums inspirée de l’univers des pâtisseries françaises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝔪𝔦𝔫𝔤 𝔩𝔢𝔢 𝔰𝔦𝔪𝔪𝔬𝔫𝔰 (@mingleesimmons)

Célébrer la diversité des corps

Les réactions autour des photos de Ming Lee Simmons rappellent à quel point le corps des femmes est constamment scruté et jugé. « Trop mince » pour certains, « trop différent » pour d’autres : il semble toujours y avoir quelque chose à redire. Or, chaque corps est unique et évolue au fil du temps. Derrière chaque image se cache une personne, avec ses choix, ses émotions et son histoire. Célébrer la diversité des corps et respecter les parcours individuels reste essentiel pour dépasser ces jugements souvent cruels et intrusifs.

En définitive, si les photos de Ming Lee Simmons divisent, une chose est sûre : elle continue de fasciner, tout en s’imposant comme une jeune entrepreneuse dans l’univers de la beauté.