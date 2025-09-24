« La beauté n’a pas d’âge » : à plus de 50 ans, cette mannequin bouscule les standards

Le mannequinat ne se limite (enfin) plus à la jeunesse, et Christina Chung en est la preuve éclatante. À un peu plus de 50 ans, elle a intégré l’industrie il y a seulement 1 an et a déjà défilé pour des maisons prestigieuses comme Miu Miu et Simone Rocha.

Une vidéo inspirante

À l’occasion de la Fashion Week de Londres printemps-été 2026 prêt-à-porter (du 18 au 22 septembre 2025), Christina a réalisé un Reel (vidéo) publié par British Vogue, dans lequel elle raconte son parcours. Elle y explique qu’elle s’est lancée récemment dans cette carrière, brisant ainsi les clichés qui entourent le monde de la mode.

Un accueil chaleureux des internautes

Sous la vidéo, les réactions sont unanimes : « Quelle élégance ! », « Elle est magnifique », ou encore « La beauté n’a pas d’âge ». Beaucoup de personnes saluent son audace et voient en elle une source d’inspiration, rappelant que la mode peut et doit représenter toutes les générations.

Une avancée symbolique pour l’inclusivité

Longtemps, les podiums ont véhiculé une image très restrictive de la femme : jeune, fine, souvent éloignée de la réalité. L’arrivée de mannequins comme Christina change la donne et participe à bousculer les standards de beauté, en montrant qu’il est possible de débuter une carrière à tout âge et d’y briller.

Au-delà du glamour des défilés, Christina Chung incarne ainsi un message essentiel : celui de l’acceptation et de la valorisation de soi, peu importe l’âge. Son parcours illustre une vision plus inclusive de la mode, qui célèbre la diversité des corps, des expériences et des histoires.