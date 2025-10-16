Ce bas intime avec des poils signé Kim Kardashian fait réagir

Mode femme
Léa Michel
@kimkardashian/Instagram

La personnalité médiatique et femme d’affaires américaine Kim Kardashian pousse les limites de la mode avec Skims, sa marque de vêtements déjà connue pour ses innovations parfois controversées.

Réactions partagées et questionnement sur le message

Après de nombreuses pièces Skims à succès, Kim Kardashian lance une étonnante gamme de bas ornés de faux poils, vendus à plus de 40 euros pièce et proposés dans une douzaine de couleurs et textures, du frisé au lisse. Baptisé « The Ultimate Bush », le concept s’inscrit dans la tendance du retour du « full bush » (poils pubiens non rasés), une tendance qui prend de l’ampleur chez la génération Z lassée des injonctions à l’épilation intégrale.​

La campagne de lancement, avec ses clins d’œil rétro façon jeu télévisé des années 1970, a suscité des milliers de réactions en ligne. Beaucoup d’internautes sont perplexes : « Juste ne vous raser pas pour le même effet, non ? », « Là, ça va trop loin », ou encore « Je ne comprends pas l’idée ». Certaines personnes saluent en revanche « le génie marketing de Kim Kardashian », capable de faire parler d’elle et de vendre des produits à succès – la collection « The Ultimate Bush » de Skims a été en rupture de stocks en quelques heures.​

Entre audace et business, un vrai débat

Derrière cette création atypique se cache une réflexion sur les normes de beauté, l’appropriation du corps et la capacité des marques à transformer chaque tendance sociétale en argument commercial. Même si la démarche se veut inclusive et avant-gardiste, elle soulève bien des interrogations sur la frontière entre empowerment féminin… et business.

En définitive, avec ce bas orné de faux poils, Kim Kardashian confirme une fois de plus sa maîtrise du buzz et du marketing. Entre ironie, empowerment et stratégie millimétrée, « The Ultimate Bush » illustre finalement la capacité de la pop culture à transformer une question intime en phénomène mondial. Une chose est sûre : qu’on adhère ou non, Kim Kardashian a encore réussi à faire parler d’elle – et à imposer sa vision d’une mode qui ne laisse personne indifférent.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Les pièces incontournables pour une garde-robe ultra-branchée

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Les pièces incontournables pour une garde-robe ultra-branchée

Dans un monde où les tendances changent plus vite qu’un swipe sur TikTok, construire une garde-robe qui claque...

« Elle est sublime » : le style inattendu de cette Japonaise fait sensation

Sur TikTok, l’utilisateur @hamaryuuu a dernièrement créé l’événement en abordant une femme dans la rue et en lui...

Fashion Week : cette veste portée par Virginie Efira flattera toutes les silhouettes

La Fashion Week, qui se tient en ce moment à Paris, donne le ton des prochaines tendances. C’est...

Elle va au travail en nuisette… elle ose et c’est canon !

Aller au boulot en pyjama est un rêve commun à de nombreuses personnes, mais il ne franchit généralement...

Vos vêtements ont désormais une nouvelle étiquette… et elle en dit plus que la taille !

Depuis le 1er octobre 2025, vos vêtements ne se contentent plus de vous indiquer leur taille ou leur...

Faites un pas pour la planète : adoptez les baskets éco-responsables Sessile !

Les baskets règnent sur le bitume et accompagnent chaque enjambée. Paire indispensable pour assumer un quotidien à cent...