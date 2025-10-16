Ce bas intime avec des poils signé Kim Kardashian fait réagir

La personnalité médiatique et femme d’affaires américaine Kim Kardashian pousse les limites de la mode avec Skims, sa marque de vêtements déjà connue pour ses innovations parfois controversées.

Réactions partagées et questionnement sur le message

Après de nombreuses pièces Skims à succès, Kim Kardashian lance une étonnante gamme de bas ornés de faux poils, vendus à plus de 40 euros pièce et proposés dans une douzaine de couleurs et textures, du frisé au lisse. Baptisé « The Ultimate Bush », le concept s’inscrit dans la tendance du retour du « full bush » (poils pubiens non rasés), une tendance qui prend de l’ampleur chez la génération Z lassée des injonctions à l’épilation intégrale.​

La campagne de lancement, avec ses clins d’œil rétro façon jeu télévisé des années 1970, a suscité des milliers de réactions en ligne. Beaucoup d’internautes sont perplexes : « Juste ne vous raser pas pour le même effet, non ? », « Là, ça va trop loin », ou encore « Je ne comprends pas l’idée ». Certaines personnes saluent en revanche « le génie marketing de Kim Kardashian », capable de faire parler d’elle et de vendre des produits à succès – la collection « The Ultimate Bush » de Skims a été en rupture de stocks en quelques heures.​

Kim Kardashian’s Skims is dropping faux fur panties: The Ultimate Bush pic.twitter.com/x4D6MF1OxX — Complex Style (@ComplexStyle) October 14, 2025

Entre audace et business, un vrai débat

Derrière cette création atypique se cache une réflexion sur les normes de beauté, l’appropriation du corps et la capacité des marques à transformer chaque tendance sociétale en argument commercial. Même si la démarche se veut inclusive et avant-gardiste, elle soulève bien des interrogations sur la frontière entre empowerment féminin… et business.

En définitive, avec ce bas orné de faux poils, Kim Kardashian confirme une fois de plus sa maîtrise du buzz et du marketing. Entre ironie, empowerment et stratégie millimétrée, « The Ultimate Bush » illustre finalement la capacité de la pop culture à transformer une question intime en phénomène mondial. Une chose est sûre : qu’on adhère ou non, Kim Kardashian a encore réussi à faire parler d’elle – et à imposer sa vision d’une mode qui ne laisse personne indifférent.