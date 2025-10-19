Elle crée une jupe avec les cravates de son père décédé et émeut Internet

Sur TikTok, une vidéo partagée par une jeune femme Espagnole (@Veronicafb1) a profondément touché les internautes. À l’occasion de sa remise de diplôme, elle a choisi de rendre hommage à son père disparu en portant une jupe composée entièrement des cravates qu’il portait autrefois.

Un hommage personnel et chargé d’émotion

La création de cette jupe est bien plus qu’un projet de couture : c’est un geste d’amour et de mémoire. Chaque cravate appartenait à son père, décédé plusieurs années auparavant. En les transformant en un vêtement lumineux, Veronica a souhaité symboliser la présence de son père lors de ce moment marquant de sa vie. En légende de sa vidéo elle a écrit : « Tu es le petit ange le plus mignon que j’ai, je t’aime ».

Un symbole de transmission et de courage

Les internautes sur TikTok ont été bouleversés par ce geste, saluant « un hommage à la fois discret et puissamment signifiant ». Certains y ont vu un message universel sur la résilience : transformer le deuil en création pour continuer d’avancer. Cette jupe, aux motifs et textures variés, raconte à sa manière l’histoire d’un lien indéfectible entre un père et sa fille, au-delà de l’absence.

Une leçon d’inspiration et de douceur

La vidéo, vue des millions de fois sur TikTok, a rapidement été relayée par de nombreux médias et comptes sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont écrit qu’ils avaient été « émus jusqu’aux larmes ». Ce moment, symbolique et sincère, illustre finalement comment la mode peut devenir un langage du cœur : un moyen de porter ses souvenirs comme une force et non comme un fardeau.

La jupe de Veronica (@Veronicafb1 sur TikTok), née d’un amour filial, devient ainsi un message d’espoir partagé : celui que, même absents, nos proches continuent de vivre à travers nos gestes et nos créations.