Certaines couleurs donneraient instantanément bonne mine d’après une étude

Et si votre garde-robe avait le pouvoir d’illuminer votre teint en un clin d’œil ? Une étude scientifique s’est penchée sur l’impact des couleurs sur la perception du corps et du visage. Résultat : certaines teintes attirent particulièrement le regard… mais surtout, elles rappellent que jouer avec les couleurs peut être un vrai plaisir.

Le noir et le rouge, des classiques qui marquent les esprits

Selon une étude publiée dans la revue Acta Psychologica, certaines couleurs influencent la manière dont une silhouette est perçue. Le noir et le rouge, en particulier, ressortent comme des teintes associées à une apparence jugée plus flatteuse et visuellement marquante.

Le noir est souvent perçu comme élégant, structuré, presque intemporel. Il dessine les lignes, apporte de la profondeur et crée une impression de cohérence dans une tenue.

Le rouge, lui, capte immédiatement l’attention. Vibrant, intense, il donne du caractère à un look et attire naturellement le regard. C’est une couleur qui ne passe pas inaperçue et qui peut renforcer l’impact visuel d’une silhouette.

Ces effets ne signifient pas que ces couleurs « transforment » le corps, mais plutôt qu’elles influencent la perception globale d’une tenue.

D’autres couleurs, d’autres effets

L’étude montre aussi que certaines teintes comme le vert ou le gris ont été associées, dans ce contexte précis, à une perception légèrement différente de la silhouette. Mais attention : ces résultats restent à nuancer. La façon dont une couleur est perçue dépend de nombreux éléments. La coupe du vêtement, la matière, la posture, mais aussi et surtout le contraste avec votre carnation jouent un rôle clé.

Par exemple, une même couleur peut illuminer un teint et sembler plus douce sur un autre. Le blanc, le bleu ou le vert n’auront pas le même effet selon les sous-tons de votre peau. Autrement dit, la couleur ne fonctionne jamais seule. Elle dialogue avec vous, avec votre énergie, votre style et la manière dont vous habitez vos vêtements.

Porter de la couleur, un vrai boost visuel

Au-delà des résultats scientifiques, il y a une idée simple et joyeuse : la couleur fait du bien. Elle attire la lumière, met en valeur les nuances de votre peau et apporte de la vie à une tenue.

Dans un quotidien parfois très neutre, voire un peu gris, oser la couleur peut être une manière d’exprimer votre personnalité et de réveiller votre éclat naturel. Un pull éclatant, une robe lumineuse ou même un simple accessoire coloré peuvent suffire à donner un coup de frais à votre allure. Les couleurs vives, en particulier, ont ce petit effet « bonne mine » qui ne tient pas seulement à la perception des autres, mais aussi à ce que vous ressentez en les portant.

Aucun impératif, juste du plaisir

Il est essentiel de le rappeler : ces résultats ne sont pas des règles à suivre. Il n’existe aucune obligation de porter telle ou telle couleur pour « améliorer » votre apparence. Votre peau, votre teint, votre corps sont déjà parfaitement légitimes tels qu’ils sont. Les couleurs ne sont pas là pour corriger quoi que ce soit, mais pour accompagner, souligner ou simplement vous faire plaisir.

Certaines personnes adorent les tons neutres et minimalistes, d’autres se sentent vibrer dans des palettes éclatantes. Tout est valide. L’essentiel est de choisir des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, libre et en accord avec vous-même.

Finalement, cette étude met en lumière un point intéressant : la couleur joue un rôle dans la perception, mais elle reste avant tout un outil d’expression. Que vous soyez adepte du noir profond, du rouge audacieux, des tons pastel ou des couleurs éclatantes, chaque choix raconte quelque chose de vous. Et dans un monde qui peut parfois manquer de nuances, ajouter un peu de couleur à votre quotidien n’est jamais une mauvaise idée.