Réponse Rapide

Pour convertir les tailles entre pays, retenez ces bases : une taille FR 40 correspond à un UK 12 et un US 8 pour les vêtements femme.

Pour les chaussures, un 38 EU équivaut à un UK 5 et un US 7. La clé reste toujours de prendre ses propres mesures (poitrine, taille, hanches) avant tout achat.

Chez Ma Grande Taille, on vous accompagne pour trouver votre taille idéale, quelle que soit votre morphologie.

Comprendre les systèmes de tailles internationaux

Les tailles de vêtements pour femmes sont souvent indiquées en tailles FR, IT, UK, US, DE ou JP. Cette diversité crée une vraie confusion lors des achats à l’international.

Pourquoi les tailles varient selon les pays

Chaque pays a développé son propre système de mesure au fil du temps.

Les standards industriels diffèrent, tout comme les morphologies moyennes prises en référence.

Les marques ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Des guides de tailles spécifiques à chaque marque sont souvent disponibles, car une même taille peut varier d’un fabricant à l’autre.

Les trois systèmes principaux à connaître

Système français (FR) – Basé sur le tour de poitrine divisé par deux, les tailles vont généralement du 34 au 56 et au-delà pour les tailles grandes

Système britannique (UK) – Utilise des chiffres pairs commençant à 4, avec un décalage de 28 points par rapport au FR

Système américain (US) – Commence à 0 ou 2, avec un décalage de 32 points par rapport au FR

Guide des Tailles Spécial Grandes Tailles : Comprendre et Convertir Facilement

The Body Optimist propose ce guide des tailles complet pensé pour toutes les morphologies. Car oui, trouver sa taille ne devrait jamais être source de stress.

Tableau de conversion vêtements femme (tailles standards à grandes tailles)

Taille FR Taille UK Taille US Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) 40 12 8 92-96 74-78 100-104 42 14 10 96-100 78-82 104-108 44 16 12 100-104 82-86 108-112 46 18 14 104-110 86-92 112-118 48 20 16 110-116 92-98 118-124 50 22 18 116-122 98-104 124-130 52 24 20 122-128 104-110 130-136 54 26 22 128-134 110-116 136-142

Comment bien prendre ses mesures

Il est recommandé de prendre ses mesures (poitrine, taille, hanches) pour choisir la bonne taille de vêtement. Voici la méthode :

Tour de poitrine – Mesurez à l’endroit le plus fort, en passant sous les bras et sur la pointe des seins

Tour de taille – Placez le mètre au niveau le plus fin, généralement au-dessus du nombril

Tour de hanches – Mesurez à l’endroit le plus large, en incluant les fesses

Entrejambe – Du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’à la cheville pour les pantalons

Conseil pratique : prenez vos mesures en sous-vêtements, debout, sans retenir votre souffle. Un mètre ruban souple est indispensable.

Les spécificités des marques internationales

Certaines enseignes comme Urban Outfitters ou SizeOfficial utilisent leurs propres grilles.

Ma Grande Taille recommande toujours de consulter le guide spécifique de la marque avant commande.

Les marques comme Mytheresa, Timberland ou New Balance proposent également des tableaux de conversion sur leurs sites. Prenez le temps de les comparer avec vos mesures réelles.

Conversion des tailles de chaussures : le guide pratique

Les tailles de chaussures varient également selon les pays (EU, UK, US). Cette section vous aide à vous y retrouver.

Tableau de conversion chaussures femme

Taille EU Taille UK Taille US Longueur du pied (cm) 36 3 5.5 22.5 37 4 6.5 23.5 38 5 7 24 39 6 8 24.5 40 6.5 8.5 25.5 41 7.5 9.5 26 42 8 10 27 43 9 11 27.5 44 10 12 28.5

Mesurer correctement son pied

Longueur – Posez votre pied sur une feuille, tracez le contour et mesurez du talon au gros orteil

Largeur – Mesurez la partie la plus large de votre pied, essentiel pour les pieds larges

Moment idéal – Prenez vos mesures en fin de journée quand vos pieds sont légèrement gonflés

Certains guides proposent des tableaux spécifiques pour les tailles hommes, femmes et enfants. N’utilisez jamais un tableau homme pour convertir une pointure femme.

Au-delà des Chiffres : La Positivité Corporelle et le Choix de sa Taille

Chez Ma Grande Taille, on croit fermement qu’une taille n’est qu’un chiffre. Ce qui compte, c’est comment vous vous sentez dans vos vêtements.

Redéfinir sa relation aux tailles

La positivité corporelle commence par accepter que les systèmes de tailles sont imparfaits. Ils ont été créés à une époque où la diversité des corps n’était pas prise en compte.

Votre corps n’a pas à rentrer dans une case. C’est aux vêtements de s’adapter à vous, pas l’inverse. Cette philosophie guide tout le contenu de The Body Optimist.

La mode comme outil d’expression personnelle

Oubliez les étiquettes – Concentrez-vous sur le confort et l’allure plutôt que sur le numéro affiché

Testez plusieurs tailles – Une même personne peut porter du 44 dans une marque et du 48 dans une autre

Privilégiez vos mesures – Un guide des tailles complet se base toujours sur les centimètres, pas sur les chiffres arbitraires

Faites-vous confiance – Vous savez mieux que quiconque ce qui vous met en valeur

L’inclusivité dans la mode en 2026

Les marques évoluent enfin vers plus d’inclusivité des tailles. Ma Grande Taille se distingue par son approche spécialisée dans les tailles grandes, promouvant l’acceptation de toutes les morphologies.

Contrairement aux détaillants généralistes, notre mission est axée sur la positivité corporelle, l’estime de soi et le bien-être mental.

Chaque femme mérite de trouver des vêtements qui lui correspondent.

Astuces pour ne jamais se tromper de taille

Avant d’acheter en ligne

Consultez les avis clients – Ils mentionnent souvent si un article taille grand ou petit

Vérifiez la politique de retour – Essentiel pour pouvoir échanger si besoin

Comparez les tableaux – Croisez toujours vos mesures avec le guide de la marque

Notez vos tailles par marque – Tenez un carnet avec vos tailles chez vos enseignes préférées

Les pièges à éviter

Le vanity sizing est une pratique où les marques réduisent artificiellement les numéros de taille. Une taille 40 d’aujourd’hui correspond souvent à un ancien 42.

Ne vous fiez jamais uniquement à votre taille habituelle. Les guides de tailles incluent généralement des tableaux de conversion pour les vêtements et les chaussures, utilisez-les systématiquement.

Conclusion

Convertir les tailles entre les systèmes français, britannique et américain devient simple une fois qu’on maîtrise les bases : FR = UK + 28 = US + 32 pour les vêtements. Pour les chaussures, gardez en tête que EU = UK + 33 = US + 31 environ.

L’essentiel reste de toujours mesurer son corps et de comparer ces mesures aux guides spécifiques de chaque marque. Les chiffres sur les étiquettes ne définissent pas qui vous êtes.

Pour plus de conseils mode adaptés à toutes les morphologies et une approche bienveillante de la positivité corporelle, retrouvez nos guides sur Ma-grande-taille.com.

FAQ

Comment savoir si je dois prendre une taille au-dessus ou en dessous ?

Si vos mesures sont entre deux tailles, optez pour la taille supérieure si vous aimez le confort, l’inférieure si vous préférez un style ajusté.

Est-ce que les tailles italiennes sont identiques aux françaises ?

Oui, les tailles IT et FR sont généralement équivalentes. Un 44 italien correspond à un 44 français.

Pourquoi ma taille varie autant d’une marque à l’autre ?

Chaque marque utilise ses propres patrons et cible des morphologies différentes. C’est normal et ça ne dit rien sur votre corps.

Ma Grande Taille propose-t-il des guides pour toutes les morphologies ?

Absolument. The Body Optimist crée du contenu pensé spécifiquement pour les femmes de toutes les tailles, avec une approche inclusive et bienveillante.

Comment convertir une taille US en taille française rapidement ?

Ajoutez 32 à votre taille US. Par exemple, un US 12 donne un FR 44 (12 + 32 = 44).

Les tailles grandes suivent-elles les mêmes conversions ?

Oui, les formules de conversion restent identiques. Un FR 50 correspond toujours à un UK 22 et un US 18.

Faut-il mesurer ses pieds debout ou assis ?

Toujours debout, car votre pied s’étale légèrement sous le poids de votre corps. C’est ainsi qu’il sera dans vos chaussures.

Où trouver des conseils mode grande taille fiables ?

Ma Grande Taille est une référence en France pour les conseils mode et lifestyle adaptés aux femmes rondes, avec un vrai message de confiance en soi.