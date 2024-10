Comment porter le combo jupe et pull avec style ? 7 inspirations pour l’automne

En automne, c’est l’occasion de revisiter nos garde-robes et d’oser de nouvelles combinaisons. Parmi les incontournables de cette saison, le duo jupe et pull se démarque par son confort et son élégance. Si vous vous demandez comment adopter ce look avec style, vous êtes au bon endroit ! Nous vous proposons des inspirations variées pour maîtriser le combo jupe et pull comme un.e pro. Il y a forcément une idée qui saura vous séduire. Ne manquez pas nos idées mode pour créer de jolis ensembles.

Pourquoi opter pour la jupe et le pull ?

Les jupes apportent une touche de délicatesse et de mouvement, tandis que les pulls, souvent en matières douces et chaudes, garantissent une chaleur bienvenue lors des journées plus fraîches. Ce duo est aussi incroyablement polyvalent. Vous pouvez l’adapter à n’importe quelle occasion : au bureau, pour une sortie entre ami.e.s ou même pour un rendez-vous romantique. Que vous choisissiez une jupe midi ou mini, un pull oversize ou ajusté, les possibilités sont infinies. Enfin, le mélange de textures et de silhouettes permet de créer des looks uniques et personnels.

Inspiration 1 : la jupe midi fluide avec un pull en maille

Commençons par un classique indémodable : la jupe midi fluide associée à un pull en maille. Ce look est parfait pour un brunch entre ami.e.s ou une journée au bureau. Optez pour une jupe à fleurs ou à motifs géométriques, qui apporte une touche de couleur et de gaieté à votre tenue.

Astuce stylée : pour le pull, choisissez-en un légèrement oversize, en laine ou en cachemire. Cela ajoutera une dimension cosy à votre look. Rentrez une partie de votre pull dans la jupe pour marquer la taille et donner une silhouette plus structurée. Complétez le tout avec des bottines en (simili)cuir pour un look à la fois chic et décontracté.

Inspiration 2 : la jupe en (simili)cuir avec un pull ajusté

Pour une soirée ou un rendez-vous, rien de tel qu’une jupe en (simili)cuir ! Ce choix audacieux apportera une touche rock à votre tenue. Associez-la à un pull à col roulé ou à un pull à manches bouffantes pour un contraste intéressant.

Détails à considérer : pour la jupe en (simili)cuir, optez pour une longueur midi qui accentue vos jambes tout en restant élégante. Si vous choisissez un pull à col roulé, optez plutôt pour une couleur neutre comme le noir, le gris ou le beige. Cela permettra de mettre en avant la texture de la jupe.

Inspiration 3 : la jupe plissée et le pull à rayures

L’un des grands avantages du combo jupe et pull est la possibilité de jouer avec les motifs. La jupe plissée, particulièrement tendance, se marie à merveille avec un pull à rayures. Ce look est idéal pour une journée de travail ou une sortie décontractée.

Suggestions pratiques : choisissez une jupe plissée en satin pour un rendu chic et élégant. Le pull à rayures peut être en coton ou en laine fine. Pour un look encore plus stylé, choisissez des couleurs complémentaires : une jupe rose poudré avec un pull rayé noir et blanc, par exemple. Terminez votre tenue avec des baskets blanches pour un style casual, ou des escarpins pour un look plus sophistiqué.

Inspiration 4 : la jupe en denim avec un pull oversized

Si vous aimez le style décontracté, la jupe en denim est un incontournable. Associez-la à un pull oversized pour un look décontracté mais stylé.

Points à retenir : pour la jupe, optez pour un modèle qui arrive juste au-dessus des genoux. Cela permet de jouer avec les proportions et de garder une silhouette équilibrée. Un pull en maille épaisse, dans une teinte pastel ou des couleurs chaudes, sera parfait pour compléter votre look. Ajoutez des collants opaques et des bottes de randonnée pour une touche casual-chic.

Inspiration 5 : la jupe midi en laine avec un pull en cashmere

Pour les jours les plus froids, rien de mieux qu’une jupe midi en laine associée à un pull en cashmere. Ce combo est parfait pour les journées au bureau ou les sorties en ville.

Petits conseils : choisissez une jupe midi en laine dans une teinte automnale comme le bordeaux ou le vert sapin. Pour le pull, un modèle en cashmere ou en mérinos ajoutera une touche de luxe à votre look. Complétez l’ensemble avec des bottes hautes et un trench-coat, par exemple, pour un look raffiné.

Inspiration 6 : la jupe à motifs avec un pull uni

Si vous aimez les imprimés, n’hésitez pas à choisir une jupe à motifs audacieux ! Associez-la à un pull uni pour équilibrer le look. Ce style est idéal pour les personnes qui souhaitent faire une déclaration sans trop en faire.

À ne pas manquer : une jupe à motifs floraux ou géométriques se marie parfaitement avec un pull en maille simple. Optez pour des couleurs qui se complètent, comme une jupe bleue avec un pull blanc. Pour les chaussures, des ballerines ou des mocassins apporteront une touche d’élégance à votre look.

Inspiration 7 : la jupe en tulle avec un pull décontracté

Pour un look un brin romantique, essayez la jupe en tulle ! Cette pièce apportera une dimension de rêve à votre garde-robe automnale.

Astuce tendance : associez-la à un pull décontracté en laine pour un contraste intéressant entre la légèreté de la jupe et la chaleur du pull. Optez pour des couleurs douces comme le rose pastel ou le beige. Ajoutez des bottines à lacets pour un style complet.

Le combo jupe et pull est une façon idéale d’allier confort et élégance pendant la saison automnale. En jouant avec les textures, les couleurs et les motifs, vous pouvez créer une multitude de looks. Alors, prêt.e à sortir vos jupes et vos pulls pour cet automne ?