Voici comment rendre votre jupe crayon irrésistible en 9 étapes

C’est une pièce mythique de notre garde-robe. Toutefois si la jupe crayon vous déçoit dernièrement et traîne au fond de votre placard, pas de panique ! On vous promet qu’elle peut retrouver tout son glamour avec quelques twists stylés. Suivez le guide pour dépoussiérer cette classique et en faire la star de vos looks.

Le duo rock : jupe crayon + perfecto

Envie d’une dose de « rébellion » ? Associez votre jupe crayon à un perfecto en (similicuir) noir. Choisissez un modèle cintré pour un look élégant ou oversize pour une touche plus relax. Aux pieds, des bottines cloutées ou des baskets chunky pour un contraste audacieux. Le petit + : un t-shirt graphique glissé à l’intérieur de la jupe pour l’effet « je ne fais aucun effort, mais je suis canon ».

Le combo sporty : jupe crayon + hoodie

Détournons la jupe crayon en lui associant un sweat à capuche confortable. Privilégiez des teintes neutres ou pastel pour un effet harmonieux, et des sneakers à semelles épaisses pour un look tendance. Parfait pour vos sorties du week-end ou même une journée au bureau si votre cadre est cool.

L’élégance minimaliste : avec un body

Pour un look glamour, combinez votre jupe crayon avec un body. Choisissez une couleur neutre comme le noir, le beige ou le blanc pour une allure sophistiquée. Ce duo sculptant mettra en valeur vos courbes tout en étant incroyablement confortable. Ajoutez des talons aiguilles pour une touche finale irrésistible. Parfait pour une soirée chic ou un rendez-vous galant !

Color block et audace

Dites adieu aux couleurs ternes et osez le color block avec votre jupe crayon. Combinez-la à un haut de couleur vive ou à motifs audacieux. Pourquoi ne pas aussi essayer une jupe rose fuchsia avec un haut orange ou une jupe jaune avec un top bleu cobalt ? Les accessoires doivent rester sobres pour laisser la magie opérer.

Le style bohème

Et si on donnait à la jupe crayon une vibe bohème ? Optez pour une jupe en matières fluides comme le lin ou le coton et associez-la à un haut en dentelle ou un crop top imprimé. Côté accessoires, misez sur un chapeau à large bord, des bijoux ethniques et des sandales en (simili)cuir. On vous parie que votre jupe n’a jamais été aussi cool !

La version glam rock : jupe crayon pailletée

Pour une soirée ou un événement spécial, sortez le grand jeu avec une jupe crayon recouverte de sequins. Associez-la à un top simple comme une chemise blanche ou un t-shirt noir pour équilibrer le look. Aux pieds, des escarpins ou même des bottes hautes pour un effet maximal. Vous brillerez, littéralement !

L’allié denim : jupe crayon en jean

La jupe crayon se décline également en denim pour un style casual et moderne. Portez-la avec une chemise en jean pour un total look denim (en veillant à varier les teintes) ou avec un t-shirt blanc basique. Des sandales ou des sneakers viendront parfaire cette tenue idéale pour vos journées relax.

Des imprimés pour casser la routine

Enfin, si votre jupe crayon est trop sage à votre goût, troquez-la contre un modèle à imprimés : pois, carreaux, fleurs ou motifs graphiques, tout est permis. Associez-la à un haut uni pour ne pas surcharger la tenue. Et voilà un look fun et stylé en un clin d’œil !

Avec ces idées de looks, votre jupe crayon a tout ce qu’il faut pour revenir sur le devant de la scène. Que vous soyez d’humeur rock, bohème ou casual, elle s’adapte à toutes vos envies. Alors, sortez votre jupe crayon du placard et amusez-vous à la réinventer.