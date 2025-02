Dentelle, perles… Les détails extraordinaires de la robe de mariée de l’épouse de Nikolaos de Grèce

Un nouveau chapitre s’est ouvert dans la vie du prince Nikolaos de Grèce, neuf mois à peine après son divorce avec Tatiana Blatnik. Le 7 février 2025, il a uni sa destinée à Chrysí Vardinogiannis lors d’une cérémonie somptueuse à Athènes, attirant l’attention des médias et des familles royales du monde entier. Si l’événement en lui-même était un spectacle, c’est sans conteste la robe de la mariée qui a volé la vedette, incarnant l’élégance et le raffinement à la grecque.

Une robe digne d’une déesse

Chrysí Vardinogiannis est apparue radieuse devant l’église Saint-Nicolas-Ragavas, vêtue d’une création exceptionnelle signée Christos Costarellos. Le couturier grec de renom, déjà plébiscité par des figures royales telles que la reine Máxima des Pays-Bas et Rajwa de Jordanie, a une fois de plus démontré son talent en concevant une robe d’une beauté intemporelle.

La pièce maîtresse de la tenue était sans conteste la dentelle de Chantilly, délicatement perlée à la main. Malgré une température avoisinant les 5 degrés, la mariée a osé braver le froid bras nus, mettant en valeur la finesse du travail de la dentelle. Le design de la robe puisait son inspiration dans les colonnes ioniques de l’architecture antique, un hommage subtil à l’héritage culturel grec. Les motifs festonnés de la dentelle rappelaient ces formes classiques, conférant à la robe une élégance intemporelle. Pour compléter ce tableau, un long voile en tulle de soie s’échappait du chignon de la mariée, ajoutant une touche de légèreté et de romantisme à l’ensemble.

Un diadème chargé d’histoire

L’élément le plus fascinant de l’apparence de Chrysí Vardinogiannis restait sans conteste le diadème qu’elle portait. Sur sa chevelure blonde reposait le diadème corsage antique de la reine Anne-Marie, sa belle-mère. Ce bijou de famille, offert à Anne-Marie par sa propre mère, la reine Ingrid de Danemark, ajoutait une dimension émotionnelle et historique à la tenue de la mariée. Le choix de ce diadème symbolisait l’entrée de Chrysí dans la famille royale grecque, sous le signe de la tradition et de l’élégance.

Un moment de tendresse

Malgré la solennité de l’instant, un autre détail a frappé les observateurs : la présence de Giorgos Vardinogiannis, affaibli, aux côtés de sa fille. Ce moment de tendresse entre le père et sa fille a ajouté une dimension humaine à l’événement, rappelant l’importance des liens familiaux dans ces circonstances exceptionnelles.

Chrysí Vardinogiannis a marqué les esprits par son allure éblouissante et le raffinement de sa robe. Son mariage avec le prince Nikolaos de Grèce restera gravé dans les mémoires comme un événement empreint d’élégance, d’histoire et d’une pointe de mystère. Le style antique et classique de sa robe a marqué les esprits et continuera d’inspirer les futures mariées.