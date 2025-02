Découvrez les robes qui ont fait scandale dans l’Histoire

La mode est un terrain de jeu sans limites, une scène où l’audace et l’expression personnelle règnent en maîtres. Si certaines tenues font l’unanimité, d’autres divisent, provoquent et restent gravées dans l’histoire. Entre tissus transparents, coupes osées et messages cachés, voici un tour d’horizon des robes extravagantes qui ont fait scandale dans l’Histoire.

Kim Kardashian et l’héritage de Marilyn Monroe

Quand Kim Kardashian a décidé de porter la robe iconique de Marilyn Monroe pour le Met Gala 2022, elle a mis le feu aux poudres. Cette pièce historique, portée par Marilyn lorsqu’elle a chanté « Happy Birthday Mr. President » à JFK en 1962, est considérée comme un trésor de la pop culture. Les critiques ont fusé : détérioration de la robe, manque de respect pour l’héritage de Marilyn… Kim n’a laissé personne indifférent !

Lady Gaga et la robe en viande

Aux MTV Video Music Awards 2010, Lady Gaga a littéralement servi une tenue… saignante. Confectionnée à partir de morceaux de viande crue, cette robe signée Franc Fernandez a suscité un tollé. Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, cette tenue est inoubliable !

Björk et la robe cygne

Les Oscars 2001 ont vu débarquer Björk dans une robe cygne signée Marjan Pejoski. L’artiste islandaise a même mimé la « ponte » d’un oeuf factice sur le tapis rouge. Un choix excentrique qui lui a valu moqueries et critiques, mais qui est devenu l’un des looks les plus mémorables de l’histoire du cinéma.

Lady Di et la « revenge dress »

En 1994, en pleine tempête médiatique autour de son divorce avec le prince Charles, Lady Diana a opté pour une robe noire moulante signée Christina Stambolian. Sobre, sexy, élégante, elle incarnait une Diana libérée et sûre d’elle. Un véritable pied de nez à la monarchie !

Rose McGowan et la « naked dress »

Les MTV Video Music Awards 1998 ont vu Rose McGowan fouler le tapis rouge dans une robe presque inexistante. Cette création, faite d’un simple filet de perles laissant très peu de place à l’imagination, a choqué les esprits. Provocation, revendication ou simplement choix stylistique osé ? Quoi qu’il en soit, mission accomplie : tout le monde en parlait.

Julia Fox et la robe « étrangleuse »

Toujours prête à repousser les limites, Julia Fox a fait sensation avec une robe en cuir signée Han Kjobenhavn dont le col imite une main serrant sa gorge. Portée lors du Vanity Fair Oscars Party 2022, cette robe a été interprétée de multiples façons, entre vision artistique et message controversé.

Cher et ses tenues extravagantes

Quand on parle de mode audacieuse, impossible d’oublier Cher. Son look des Oscars 1988, créé par Bob Mackie, reste l’un des plus controversés. Une robe transparente ornée de plumes et de cristaux qui a redéfini le glamour sur le tapis rouge.

Kate Middleton et la robe transparente

Avant de devenir duchesse, Kate Middleton a attiré l’attention du prince William lors d’un défilé caritatif en 2002. La robe en question, une pièce transparente, était loin du style royal, mais elle est aujourd’hui vue comme l’étincelle qui a fait naître leur romance.

Megan Fox et la robe « mouillée »

Lors des MTV VMAs 2021, Megan Fox a embrassé l’audace dans une robe Mugler transparente à effet « mouillé ». Sexy et assumée, cette tenue a fait parler autant pour son audace que pour son message de confiance en soi.

Heidi Klum et la robe « underboob »

Au Festival de Cannes 2023, Heidi Klum a fait tourner toutes les têtes avec une robe jaune dévoilant son « underboob ». Un choix mode qui a divisé l’opinion mais qui illustre parfaitement l’assurance et la liberté de la mode contemporaine.

Elizabeth Hurley et la robe Versace à épingles

En 1994, Elizabeth Hurley a assisté à une première cinématographique au bras de Hugh Grant dans une robe Versace noire ultra-ajustée, maintenue uniquement par des épingles dorées. Une robe qui a instantanément fait d’elle une icône de mode.

Que nous enseigne cette rétrospective ? Que la mode est un médium puissant, un moyen d’affirmer son identité, de provoquer ou encore de revendiquer. Que ces robes choquent ou fascinent, elles ont toutes un point commun : elles ont marqué l’histoire.