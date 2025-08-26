Elle porte le même short pendant 30 jours, la raison va vous surprendre

Porter même short pendant 30 jours
Alors que les garde-robes ne cessent de se remplir, une créatrice de contenu, rescapée de la société de consommation et du shopping compulsif, a décidé d’alléger la sienne. Pendant 30 jours, elle s’est contentée d’une pièce mode qui sait tout faire : le short. Elle l’a décliné dans des looks chills et des allures plus soutenues, tissant sur son passage une belle leçon de slow fashion.

Un défi simple, mais riche de sens

En été, beaucoup d’entre nous ont la fièvre acheteuse. Alors que notre vestiaire croule déjà sous les vêtements, nous continuons sur notre lancée pour compléter notre collection et ne rater aucune tendance. Pourtant, dans cette penderie qui a tout d’une vitrine, il y a de nombreuses pièces qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis des années et qui dorment sur les cintres. La moitié de l’armoire n’a quasi plus d’utilité et malgré un choix infini, nous avons toujours des tas de points d’interrogation au moment de l’habillage.

Pendant la saison chaude, les tenues défilent sur les silhouettes et ne se ressemblent pas. Porter le même habit coup sur coup est presque une faute de goût dans une ère où la mode change à toute vitesse et où les vêtements servent plus de tissu social que de terrain d’expression. Pourtant, @charlotteaime a osé l’impensable : arborer le même short pendant un mois. Elle s’en est servie comme ingrédient de base pour concocter ses looks et elle a réussi à changer son apparence à travers d’adroits mélanges.

Cette créatrice de contenu qui se fait le relais d’une mode plus consciente et réfléchie a porté ce short sous toutes les coutures et exploité pleinement son potentiel. Associé à des chemises oversize, des top flashy ou un blazer sans manche, ce short en denim large n’a jamais cédé à l’ennui. La moralité de ce test : une bonne pièce mode vaut mieux que vingt pièces achetées sur un coup de tête.

Des avis mitigés entre dégoût et admiration

Pendant toute la durée de son défi, Charlotte n’a pas reçu que des éloges. Malgré toute la symbolique green que revêt ce challenge, la créatrice de contenu a eu droit à quelques critiques, auxquelles elle répond d’ailleurs dans une vidéo. « Ça va sentir mauvais à l’entrejambe ». « Elle le fait pas vraiment, non ? ». « T’es obligée d’être aussi extrême ? ».

Cette ex blogueuse mode, shoppeuse maladive désormais sobre, clarifie tous ces points, munie de son éternelle bienveillance. Elle rappelle que l’on peut être minimaliste et propre, balayant ainsi une énorme idée reçue. Pour ceux qui doutent de sa sincérité, elle n’a pas fait ce challenge pour créer le buzz ou attirer l’attention mais bien par conviction. D’autres saluent son inventivité et sa capacité à réinventer une pièce basique.

Un acte mode militant qui fait réfléchir

La créatrice de contenu, qui, elle aussi, a eu des vêtements à ne plus savoir quoi en faire, achète des vêtements dont elle a vraiment besoin et qui ne seront jamais “de trop”. Des pièces qui reflètent son style avec sincérité et qui n’investissent pas ses épaules pour répondre à un effet de mode passager.  Dans une autre publication elle le dit elle-même “j’ai supprimé 85% de mon dressing” et elle n’a pas du tout le sentiment de manque.

Ce challenge n’est que le reflet de cette mentalité “less is more” qu’elle applique au quotidien. Ce short, apprivoisé pendant trente jours sur ses hanches et stylisé avec goût, est devenu, le temps d’un instant, l’étendard de toute une lutte. Celle d’une consommation plus juste et moins capricieuse, celle d’une mode plus incarnée et moins fugace.

À l’aube de la rentrée, pas question de céder à la tentation des publicités en ligne et des promotions alléchantes. Comme le disait une certaine Coco Chanel “la mode se démode, le style jamais”. Alors le tout n’est pas d’avoir un dressing plein à craquer mais de posséder quelques pièces passe-partout que vous arrangerez à votre guise et qui résisteront à l’éphémérité de la mode. Si vous avez besoin de conseils, vous savez où trouver votre mentor.

Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité des sexes, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
