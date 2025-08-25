Oubliez les complexes : Elomi fait de votre poitrine un chef-d’œuvre cet automne-hiver

Les poitrines dites généreuses ont longtemps été condamnées à de la lingerie fade et privées de fantaisie. Grâce à Elomi, marque à la gloire des poitrines généreuses, elles redécouvrent le sens du mot glamour. Avec sa collection automne-hiver 2025, la marque inclusive réchauffe volontiers les courbes et redore cette partie du corps mal-aimée.

Et ce n’est pas tout : Elomi ne se contente pas de créer de la lingerie, elle crée aussi des expériences uniques. Une masterclass lingerie exclusive est d’ailleurs au programme le 11 septembre prochain pour un rendez-vous intime et privilégié (plus de détails à la fin de cet article).

Elomi, la marque qui sublime les poitrines généreuses

Les poitrines qui ne rentrent pas dans la moyenne et qui ne sont pas moulées dans les standards se sont longtemps rangées dans des soutiens-gorge au design neutre et aux coupes simplistes. Trop à l’étroit, pas assez valorisées, cachées au lieu d’être flattées… rien de tel pour faire naître des complexes autour du décolleté. Tandis que les bonnets A,B,C et D profitent de dentelles, de détails coquets, de jeux de transparence, les autres doivent se contenter de pièces de lingerie basiques, sans âme, ni cachet. Des modèles qui effacent au lieu de révéler, qui critiquent au lieu de complimenter.

Une discrimination silencieuse que la marque Elomi résorbe divinement en s’adressant à celles qui font du E et plus. Leader sur le marché de la lingerie grandes tailles, elle comble à elle seule les lacunes de tout un segment. Elle redonne aux poitrines généreuses l’attention qu’elles méritent. Elomi crée des pièces aux allures d’écrin, qui soutiennent la poitrine et racontent le corps en poésie. Allant jusqu’au tour de dos 125 et déclinant ses modèles jusqu’au bonnet R, la griffe adoucit les regards devant le miroir. Elle ne propose pas seulement une lingerie fonctionnelle et technique. En fait, elle habille votre estime tout entière en misant sur des designs dans l’air du temps, qui incarnent parfaitement le mot glamour.

Avec Elomi, cette poitrine que la nature vous a donnée et contre laquelle vous pestez, retrouve sa juste place au cœur de vos tenues. Des imprimés actuels et frais, des matières sensuelles de belle facture, un maintien optimal, des broderies fines. Les poitrines généreuses sont enfin gâtées comme il se doit, au même titre que les autres, et cela à un prix accessible : comptez en moyenne 70 € pour le soutien-gorge et 35 € pour le bas, un rapport qualité-prix très compétitif sur le marché.

Une collection automne-hiver au summum de l’élégance

Si pendant l’été, les poitrines se dévoilent sans modération dans des hauts transparents ou à travers les boutons d’une chemise, pendant la saison fraîche, elles se devinent et se dessinent derrière de grosses mailles. Pourtant, ce qu’il y a en dessous et qui ne s’affiche qu’une fois le pull tombé peut être de nature fiévreuse. En témoignent les nouveaux essentiels de la collection automne-hiver 2025 d’Elomi. Fidèle à elle-même, la marque ne déroge pas à sa mission première qui est d’enchanter les courbes.

Pour braver la monotonie de l’hiver et célébrer les silhouettes, saturées par d’innombrables couches de vêtements, elle a imaginé Tiernie, une collection qui inspire à l’amour-propre. De la dentelle en forme d’éventail et des fils scintillants qui défient l’ordinaire. Avec ce soutien-gorge sur le dos, vous allez vous surprendre à admirer votre reflet et à prolonger l’escale devant la glace. En noir intemporel ou dans une teinte rouge plus explosive, Tiernie apporte un beau relief à la poitrine sans pour autant la changer.

La collection best-seller d’Elomi, Matilda, revient elle aussi ennoblir le vestiaire intime avec une nouvelle teinte sobre Sugarplum. Véritable icône de la marque, le modèle Matilda s’est écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires depuis sa création, un succès qui témoigne de son confort inégalé et de son allure flatteuse. Ce soutien-gorge, qui figure parmi les plus appréciés, façonne un décolleté à en faire tourner les têtes.

Envie d’un peu plus d’audace ? Le modèle Reja est cousu pour vous. Avec son esthétique rétro-chic irrésistible, sa broderie Art Déco délicate et ses fils de soie, il rivalise de glamour. Pour clôturer ce beau palmarès, vous pouvez aussi compter sur Teagan, décliné dans une teinte café au lait gourmande. Les détails floraux se déploient comme des tatouages et les jeux de panneaux le rendent iconique.

De la dentelle, de la sensualité et du confort en fil rouge

Toutes ces collections signées Elomi ont un point commun : le confort. Riche de son savoir-faire et de son expertise, la marque imagine des modèles qui maintiennent sans faire pression sur le corps. Bref, des pièces qui se fondent dans les courbes et qui respectent votre morphologie.

Ainsi Tiernie est pourvue d’une dentelle extensible et d’une bande sous-poitrine en élastique doux. Autant d’éléments qui font rapidement leurs preuves au gré d’une journée active. Tous les soutiens-gorge, avec ou sans armatures, sont conçus pour accompagner les mouvements de la poitrine sans l’emprisonner.

Et comme Elomi ne fait rien à moitié, vous pouvez aussi compléter le soutien-gorge avec un bas assorti pour vous apprécier à votre juste valeur. La collection automne-hiver 2025 d’Elomi est contemporaine, raffinée et adaptée aux exigences des poitrines généreuses. De quoi s’aimer un peu plus fort chaque matin au moment de l’habillage.

Une masterclass lingerie en approche

Elomi tisse une véritable relation de confiance avec ses clientes. Elle entretient le lien par le tissu mais pas que ! La marque cultive cette proximité à travers des événements confidentiels. Elle organise d’ailleurs une masterclass dans son showroom à Paris le 11 septembre prochain. Au programme : essayage personnalisé sous l’œil avisé d’une experte en lingerie, talk autour de la lingerie, découverte de la collection du moment. Le tout dans une ambiance « boudoir » intimiste propice au lâcher-prise et à la mise à nu.

Et bonne nouvelle ! Vous pouvez faire partie des privilégiées à assister à ce rendez-vous qui promet d’être très décomplexé. Nous vous faisons gagner 20 invitations exclusives pour ce moment hors du temps à travers un jeu-concours Instagram qui relève du jamais vu ! Chacune repartira avec un totebag rempli de goodies ainsi qu’un bon pour recevoir à domicile l’ensemble Elomi de son choix, qui sera commandé après vérification de sa taille. Seule condition : résider à Paris/Île-de-France ou pouvoir se déplacer par ses propres moyens à l’évènement.

La collection automne-hiver 2025 d’Elomi est ainsi à l’image de toutes les autres : thérapeutique et expressive. Avec ces pièces de lingerie, vous ne verrez plus votre poitrine comme avant. Vous vous sentirez même chanceuse d’être aussi bien fournie !

