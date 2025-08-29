« La beauté de toutes les femmes m’inspire » : cette campagne célèbre les diversités féminines

Givenchy a récemment dévoilé sa nouvelle campagne automne-hiver 2025 sous la direction artistique de Sarah Burton, inspirée par la richesse des parcours et des sensibilités des femmes. Entre authenticité et modernité, la maison donne la parole à celles qui incarnent « chaque facette du féminin pluriel ».

Un casting multigénérationnel et inclusif

Pour cette première campagne, Sarah Burton a choisi de réunir mannequins reconnues et collaboratrices de l’ombre, soulignant le talent collectif derrière la mode. On retrouve des figures telles qu’Adut Akech, Vittoria Ceretti, Kaia Gerber, Liu Wen, Eva Herzigova, Nyaduola Gabriel et Emeline Hoareau aux côtés de Camilla Nickerson, styliste de longue date, et Lucia Pieroni, maquilleuse renommée. Même la photographe Collier Schorr apparait devant l’objectif, marquant une volonté d’inclure toutes les femmes qui participent à la création.

Spontanéité et complicité comme fil conducteur

Les clichés capturent des gestes naturels, des rires et des conversations, loin des poses conventionnelles. Sarah Burton souhaite immortaliser des moments vrais où la complicité et l’énergie partagée deviennent les véritables héros de la campagne. Le rendu met en lumière la beauté de la diversité, valorisant chaque visage et chaque parcours au sein de la création.

Un manifeste pour une féminité moderne

Sarah Burton inscrit son travail dans une démarche célébrant la sororité et ouvrant la mode à toutes les générations et origines. Cette campagne fait écho à l’héritage de la maison tout en apportant un souffle nouveau, où la force collective des femmes est érigée en source permanente d’inspiration.

Cette campagne incarne ainsi une vision plurielle et inclusive de la féminité, confirmant l’engagement de la marque à bousculer les codes et à célébrer la beauté sous toutes ses formes.