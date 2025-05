Fêtes des mères : Promod accompagne toutes les maternités

Quand le ventre s’arrondit ou lorsque les cicatrices post-partum se dessinent, Promod est à nos côtés dans chaque étape importante de notre vie. Avant, pendant et après la grossesse, la marque française accompagne joliment notre corps à travers ces changements. Avec la marque Tajine Banane, elle a donné naissance à une collection capsule qui prouve que maternité et féminité peuvent coexister.

Une collection capsule créée au nom des mères

Comme à son habitude, la marque Promod célèbre les femmes dans tous leurs instants de vie. Celles qui veulent fonder une famille ou celles qui préfèrent bercer leur chat plutôt qu’un enfant. Celles qui allaitent ou celles qui privilégient le biberon. Mais aussi celles qui ont les yeux rivés sur l’horloge biologique ou celles qui prennent leur temps. Elle s’adresse à toutes les femmes qui composent ce monde et conçoit ses vêtements comme des écrins. La griffe tricolore, bien ancrée dans les dressings, est fidèle à notre corps. De nos jeunes années enflammées à nos heureux événements.

Des mamans en devenir aux mamans accomplies, trop de femmes sacrifient leur style lorsqu’elles investissent leur nouveau rôle. Elles ont tendance à s’oublier dans la maternité et à mettre leur plaisir entre parenthèses. La marque Promod redore le dressing de celles qui se dévouent souvent sans jamais rien avoir en retour. Elle aurait pu coudre une cape à ces héroïnes de tous les jours, mais elle s’en est tenue à ce qu’elle fait de mieux : des vêtements néo-bohèmes tendances et colorés.

Pour composer des pièces compatibles avec la grossesse et le post-partum, elle a croisé son savoir-faire avec celui de Tajine Banane, marque qui modernise et rafraîchit les coutures des vêtements de maternité. Parce que prendre soin de soi, ça passe aussi par l’art de l’habillage.

Des vêtements vibrants pour une maternité épanouie

Cette collection déclinée en 16 vêtements permet aux femmes de vivre leur maternité comme elles l’entendent : librement. Ainsi les deux t-shirts à inscriptions ont une variante pour les femmes qui allaitent tout comme le legging et le cycliste à fleurettes qui peuvent envelopper le baby bump ou rester dans leur forme classique. Chez Promod, tout est fait pour se sentir à l’aise avec ses choix (et dans sa tenue).

Pour peaufiner ce look riche en couleurs, Promod et Tajine Banane proposent également des accessoires dont 2 paires de chaussettes, un tote bag qui peut accueillir les indispensables du bas âge ou de la grossesse, une pochette et un chouchou. Vous pouvez même accorder votre tenue avec celle de votre bambin puisqu’il y a aussi un t-shirt et des chaussettes destinés aux enfants.

Avec ces pièces vitaminées qui arborent le mantra « Ivre d’amour » en lettre capitale, les mamans bien rodées et les futures mères sont gâtées. Cette collection, aux allures de starter-pack spécial maternité, tombe à pic pour la fête des Mères.

Une sélection maternité à porter avant, pendant et après la grossesse

En dehors de cette collection capsule qui revitalise le vestiaire de maternité, Promod puise aussi dans ses collections pour concocter une sélection sur-mesure pour les baby bump. Robe à bretelles en satin, gilet sans manche à rayures et jupe midi assortie, chemise oversize parsemée de broderies, jupe smockée solaire… Qui a dit que les tenues de grossesse étaient ennuyantes ? Chez Promod, la maternité est une nouvelle occasion de briller.

Oubliez les grands t-shirts sans âme, les leggings noires dépourvues de fantaisie et les robes mal coupées qui ne font aucun effort esthétique. Avec Promod, votre style en période de grossesse ou de post-partum n’est pas au plus bas, mais à son apogée.

Des pièces qui vous accompagnent au-delà de la grossesse

Les pièces Promod présentes dans la vitrine « maternité » ne vous quittent pas une fois votre ventre disparu. Elles reviennent inlassablement sur la silhouette, même des années après votre accouchement. À la différence des vêtements « dédiés » qui ont une durée de vie de neuf mois, les créations Promod, elles, prennent racine dans votre dressing et se muent en indispensables du quotidien. Tant et si bien qu’elles ont presque une valeur sentimentale.

Hier parure de maternité et aujourd’hui pièce adorée, Promod vous habille avec coeur. Par souci de durabilité, la marque conçoit des vêtements qui résistent au temps et qui ne ratent aucun chapitre de la vie des femmes.

À travers sa collection capsule ou sa sélection maternité, Promod fait des merveilles sur le corps des mamans. La marque française vous soutient tout au long de votre parcours. Du premier coup de pied dans le ventre aux premiers mots, elle fait partie de votre histoire.

La capsule fête des mères TajineBanane x Promod et la sélection maternité sont à retrouver dans tous les magasins Promod et sur promod.fr

Article partenaire