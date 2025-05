Un hijab, mille looks possibles : elle repousse les limites de la mode

Sous l’impulsion de cette fashion loveuse nommée Seera, le hijab se mue en un ravissant accessoire mode. Cette étoffe qui couvre ses cheveux et qui dévale jusque sur ses épaules donne le ton de chaque tenue. Avec ses looks urbains sophistiqués et son sens de la pudeur, elle prouve que tradition et modernité peuvent former une belle alchimie.

Voilée et stylée, elle va au-delà des stéréotypes

Dans l’imaginaire collectif, une femme qui porte le hijab est forcément enveloppée dans une abaya, un caftan ou un autre vêtement issu de la garde-robe religieuse. Pourtant, de plus en plus de femmes voilées conjuguent cet accessoire avec des pièces branchées, croisées sur le catwalk ou dans les magazines les plus pointus.

Si certaines personnes estiment que le hijab est une énième contrainte vestimentaire imposée aux femmes, Seera, créatrice de contenu très avertie sur les dernières tendances, redouble de créativité avec ce foulard religieux et s’en sert pour s’affirmer sur le bitume. Elle respecte ce devoir de modestie prescrit par l’islam sans pour autant renoncer au bon goût et à l’esthétique de ville.

Elle arbore une silhouette très couture parée tantôt de robe colorée en crépon, tantôt de jean immaculé large et de trench oversize. Son hijab est un peu le fil conducteur de ses tenues, le point de départ de toutes les fantaisies. Elle a un modèle pour chaque occasion, allant du plus sobre au plus soigné. Seera, influenceuse mode qui inspire toute une communauté, prouve que le hijab n’est pas un frein au style, mais un accessoire qui enrichit l’allure.

Le hijab comme pièce maîtresse

À travers ses looks, millimétrés et pensés dans les moindres détails, Seera coordonne son hijab avec les pièces qui gravitent autour ou alors, à l’inverse elle joue sur les contrastes. Toutefois, pas question pour elle de mélanger des teintes qui s’opposent sur le cercle chromatique. Elle veille à ce que l’ensemble soit toujours harmonieux à l’œil. Jupe en satin qui arrive aux chevilles, gilet doté de boutons dorés et hijab en voilage qui souligne son visage. Cette composition mode, servie dans un beige rafraîchissant, dépoussière l’image de la femme musulmane.

Au-delà de ce look monochrome qui est une franche réussite, Seera se sert aussi de son hijab pour composer des tenues en clair-obscur ou pour relever les couleurs présentes sur ses courbes. Un voile brun sur une chemise bleu ciel ou un hijab à motifs « peau de serpent » sur un blazer cintré marron, Seera met joliment en scène cet accessoire religieux sans rien enlever de sa symbolique. S’habiller dans la pudeur ne veut pas dire se cacher ou se rendre invisible dans l’espace public. Seera, elle, suit cette règle de base en plébiscitant des tenues qui couvrent, mais qui en imposent. Elle se montre autrement, en rivalisant d’élégance.

Une réponse forte aux clichés

Avec ses hijabs aux imprimés léopard, aux motifs floraux contemporains et aux couleurs enjouées, Seera prouve que religion et coquetterie ne sont pas contradictoires. Il suffit juste de trouver le bon équilibre, l’entre-deux. À travers ses tenues sur-mesure, le hijab n’est plus seulement un emblème de foi, mais une parure à part entière, un accessoire tout terrain.

Au fond, le message porté par Seera va bien au-delà de la mode. Elle affirme son identité dans toute sa complexité. Elle refuse qu’on l’enferme dans une case : ni soumise, ni provocante, mais maîtresse de son image. La religion dicte une partie de ses tenues, certes, mais Seera s’y conforme tout en cultivant sa singularité. Bien loin du look austère souvent attribué aux femmes musulmanes, Seera renvoie une image plus actuelle et remanie ce dress code à son avantage.

Le hijab, souvent accusé d’emprisonner les femmes et de causer du tort à leur charme, devient le tissu de tous les possibles, une extension du corps, un prolongement de la personnalité. Seera en est la preuve vivante.