Cette veste validée par Selena Gomez flatte toutes les morphos

À l’issue du quatrième sommet de sa marque « Rare Beauty », Selena Gomez a pris la parole sur un sujet qui lui est cher : la santé mentale. Pour honorer ce rendez-vous formel, elle a misé sur une veste blazer pas comme les autres. Avec sa coupe angulaire et son effet « papier crépon », cette pièce mode ne se limite pas au vestiaire de la businesswoman. Elle fait des merveilles sur tous les corps, que ce soit lors d’un meeting ou d’une soirée cocktail.

Le blazer immaculé, une valeur sûre

La jeune sorcière de « Waverly Place » a bien mûri. Selena Gomez, star précoce qui a fait ses premiers pas sur Disney Channel, est une artiste accomplie et une entrepreneuse engagée. Lors du 4e sommet de sa marque « Rare Beauty », elle a tenu un discours précieux et personnel sur la santé mentale. Celle, qui, dans son documentaire « Selena Gomez : My Mind and Me » se livrait sans détour sur son trouble bipolaire et ses pensées sombres, est bien placée pour prendre la parole. Elle offre une voix à toutes les personnes qui, comme elle, vivent des douleurs qui ne se voient pas, mais qui font aussi mal que des entailles sur la peau.

La santé mentale est son combat de la première heure. Selena Gomez met d’ailleurs tout en œuvre pour améliorer le quotidien de ces personnes qui souffrent de l’intérieur. Elle tend sa main à celles et ceux qui sont au bord du gouffre. D’ailleurs, la chanteuse reverse 1% de ses ventes à différents programmes de soins liés à la santé mentale. Elle s’est donc naturellement rendue à ce 4e sommet, en ne dérogeant pas à l’élégance.

Elle s’est présentée dans une tenue corporate à la pointe de la mode. Pas de costume intégral ou de pantalon à pince, mais un denim clair et surtout la pièce maîtresse : une veste blazer tout en relief. Fidèle à son bon goût, Selena Gomez rappelle que cette pièce est toujours une bonne idée. Avec sa texture joliment froissée, ses boutons vintage, sa teinte immaculée et sa coupe audacieuse, ce blazer a toute sa place dans votre dressing printanier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

La veste la mieux cotée du dressing se réinvente

Vous avez certainement déjà eu un blazer sur le dos. Mais comme le démontre adroitement Selena Gomez, ce printemps la veste la plus convoitée des working girls et des femmes politiques revient dans une version plus accrocheuse et moins stricte. L’auteure de « Come & Get It » apprivoise un modèle dans l’ère du temps, avec une ligne affirmée et un certain sens du détail. Une couleur accrocheuse à moitié satinée, un fini chiffonné gracieux, des épaulettes XXL… voilà le nouveau péché mignon mode de l’année 2025.

Oubliez la veste de blazer noire qui ennuie rapidement les pupilles et qui vous donne une allure sévère. Succombez plutôt à ce blazer frais et lumineux cousu pour toutes les silhouettes. Avec sa coupe ajustée, sa longueur mi-hanche et son design épuré, mais vibrant, ce blazer sublime toutes les morphologies. Une seule règle pour le porter : avoir un corps. C’est tout !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tashiya Rajasingham (@ta.shiya)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Parvina (@parvvisha)

Comment porter le blazer texturé cette saison ?

Si Selena Gomez casse le côté sérieux du blazer en l’associant à des pièces décontractées, vous pouvez tout faire avec cette veste. De l’openspace au pavé des grandes villes en passant par les restaurants guindés, c’est un vêtement caméléon. Pour renforcer le cachet de votre tenue, combinez-le à une slip dress jaune beurre et des mules à talons. Pour respecter le dress code du travail, misez sur un bas assorti et rehaussez le tout avec un chemisier émeraude.

Dans un esprit plus glamour, vous pouvez aussi porter le blazer texturé par-dessus une brassière en dentelle. Peaufinez-le tout avec une jupe-short aux influences « quiet luxury » pour un look décalé. Séléna Gomez le confirme : le blazer structuré ne se cantonne pas au vestiaire pro. Ce n’est pas seulement le privilège des femmes d’affaires. C’est une pièce mode à avoir à portée de main.

En version extra courte ou sans manche, lisse ou texturé, le blazer n’a plus besoin de faire ses preuves sur la silhouette. Toutes les courbes sont les bienvenues dans cette veste hissée au premier plan de la garde-robe.