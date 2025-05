Ces robes cultes du cinéma que vous n’avez jamais oubliées

Il suffit parfois d’un souffle de vent, d’un mouvement de hanche ou d’un regard caméra pour inscrire une robe dans la mémoire collective. Le cinéma n’a pas seulement offert des histoires : il a façonné des silhouettes inoubliables, devenues emblèmes de style et d’époque. Focus sur 9 robes cultes qui ont habillé l’écran – et l’histoire.

1. La robe blanche plissée de Marilyn Monroe dans « Sept ans de réflexion » (1955)

C’est peut-être l’image la plus célèbre de l’histoire du cinéma : Marilyn Monroe, debout sur une bouche de métro, sa robe blanche virevoltant sous l’effet de l’air. Dessinée par William Travilla, cette robe plissée est devenue iconique grâce à une scène aussi audacieuse que suggestive, à l’époque. Le film, réalisé par Billy Wilder, immortalise Marilyn Monroe dans un moment de légèreté et de glamour qui traversera les décennies.

2. La robe noire de soirée d’Audrey Hepburn dans « Diamants sur canapé » (1961)

Classique parmi les classiques, la robe noire portée par Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s » (titre original) est signée Hubert de Givenchy. Élégante, sobre et parfaitement ajustée, elle incarne l’allure intemporelle de l’actrice dans le rôle d’Holly Golightly. Cette tenue, accompagnée de gants longs et d’un collier de perles, est devenue la définition même du chic.

3. L’ensemble jaune à carreaux d’Alicia Silverstone dans « Clueless » (1995)

Véritable manifeste de la mode des années 1990, le tailleur jaune à carreaux porté par Alicia Silverstone dans le rôle de Cher Horowitz est signé Mona May, costumière du film. Avec ses couleurs vives et son esprit preppy, cet ensemble a influencé toute une génération. Le film, modernisation de « Emma » de Jane Austen, a transformé Cher en icône pop.

4. La robe en perles de Mia Farrow dans « Gatsby le Magnifique » (1974)

Dans cette adaptation du roman de F. Scott Fitzgerald, Mia Farrow incarne Daisy Buchanan avec une fragilité presque éthérée. Sa robe en perles, imaginée par Theoni V. Aldredge, reflète l’opulence et la décadence des années folles. Chaque détail du costume évoque l’univers scintillant de Gatsby, entre tragédie et apparat.

5. La robe rose de Marilyn Monroe dans « Les hommes préfèrent les blondes » (1953)

Encore Marilyn, encore Travilla. Cette robe bustier rose, accompagnée de longs gants assortis, est celle qu’elle porte dans la séquence chantée « Diamonds Are a Girl’s Best Friend ». Un moment de cinéma qui a aussi traversé les générations et influencé d’innombrables hommages, de Madonna à Margot Robbie.

6. La robe dorée de Sharon Stone dans « Casino » (1995)

Dans le rôle de Ginger McKenna, Sharon Stone brille de mille feux. La robe dorée à sequins qu’elle porte dans une des scènes du film est l’œuvre de Bob Mackie. Ce look incarne l’excès et la vulnérabilité de son personnage, et vaut à Sharon Stone une nomination aux Oscars.

7. La robe de Demi Moore dans « Proposition indécente » (1993)

Portée par Demi Moore dans une scène-clé du film, la robe longue au décolleté moderne évoque autant la séduction que le dilemme moral au cœur de l’intrigue. Créée par Thierry Mugler, la tenue souligne la puissance visuelle du personnage dans un film qui interroge l’intimité, l’argent et les limites.

8. La nuisette bleue de Michelle Pfeiffer dans « Scarface » (1983)

En Elvira Hancock, Michelle Pfeiffer traverse l’écran avec une sensualité glaciale. La célèbre nuisette bleu ciel qu’elle porte dans une scène de tension amoureuse est signée Patricia Norris, qui a su traduire à travers le vêtement la fragilité et l’arrogance de son personnage.

9. La robe noire fendue de Lauren Bacall dans « Le port de l’angoisse » (1944)

Première apparition de Lauren Bacall au cinéma, « To Have and Have Not » en version originale, vêtue d’une robe noire fendue, élégante et énigmatique. Créée par Milo Anderson, cette robe participe à la construction d’un personnage aussi magnétique que mystérieux. Lauren Bacall y livre une performance mythique, notamment grâce à la célèbre réplique : « You know how to whistle, don’t you? ».

Ces robes ne sont pas de simples costumes. Elles racontent une époque, un personnage, une vision. À travers le travail des costumiers et créateurs, le cinéma devient aussi un terrain de mode, d’icônes et de mémoire collective. Ces tenues ont transcendé l’écran pour s’inscrire dans la culture populaire, influençant les podiums et les esprits.