Cette mannequin plus size partage sa sélection de tenues de plage pour allier style et confort

Trouver une tenue de plage dans laquelle vous vous sentez bien peut parfois relever du défi. Entre chaleur, sable et envie de bouger librement, le confort devient essentiel. La mannequin plus size Lila Marinho propose justement une approche rafraîchissante : des looks estivaux pensés pour vous accompagner, sans compromis sur le style.

Des tenues qui respectent votre corps et vos envies

Sur ses réseaux sociaux, Lila Marinho partage régulièrement des idées de looks de plage qui misent sur une chose essentielle : vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, tel qu’il est. Au programme : des coupes fluides qui suivent vos mouvements sans vous contraindre, des matières extensibles qui s’adaptent à vos formes, et des tissus respirants qui laissent votre peau respirer même sous le soleil.

Les pièces à séchage rapide sont aussi mises en avant, idéales pour passer de la baignade à la détente sans inconfort. L’idée n’est pas de cacher votre silhouette, mais de l’accompagner avec des vêtements pensés pour votre confort. Parce que style et bien-être ne devraient jamais être opposés.

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Une mode balnéaire plus inclusive

La démarche de Lila Marinho s’inscrit dans une évolution plus large de la mode : une volonté de représenter davantage de corps, de morphologies et de réalités. Aujourd’hui, de plus en plus de marques élargissent leurs gammes de tailles et proposent des collections pensées pour différents types de silhouettes. Cette évolution répond à une attente forte : pouvoir trouver des vêtements qui vous correspondent vraiment, sans devoir vous adapter à des standards limités.

Voir des mannequins plus size dans des looks de plage contribue aussi à changer les représentations. Cela permet à chacun de se projeter, de s’inspirer et surtout de se rappeler que tous les corps ont leur place, y compris sur le sable et au bord de l’eau.

S’inspirer sans se comparer

Les contenus mode estivale rencontrent un succès grandissant sur les réseaux sociaux. Vidéos, essayages, idées de tenues : tout est pensé pour vous donner des inspirations concrètes. Au-delà des tendances, l’approche de Lila Marinho invite à adopter un regard plus bienveillant envers soi-même. Vous pouvez piocher des idées, tester des associations, adapter les styles… sans jamais perdre de vue que votre confort et votre ressenti passent avant tout. La mode devient alors un terrain de jeu, et non une source de pression.

Le vrai objectif : se sentir libre

Ce que met en avant cette sélection de tenues de plage, c’est avant tout une philosophie : vous habiller pour vous, en fonction de ce qui vous fait vous sentir à l’aise, confiant et libre de vos mouvements. Que vous préfériez un une pièce, un ensemble deux pièces, un paréo léger ou une robe ample, tout est valable. Il n’existe pas une seule bonne façon de s’habiller pour la plage. Cette approche body positive rappelle une chose essentielle : votre corps n’a pas besoin d’être modifié pour entrer dans un vêtement. C’est le vêtement qui doit s’adapter à vous.

À travers ses publications, Lila Marinho illustre ainsi une transformation progressive du secteur de la mode. L’inclusivité, le confort et la praticité prennent une place de plus en plus importante dans les choix vestimentaires. Et si la tendance de l’été était finalement celle-ci : choisir des tenues qui vous ressemblent, dans lesquelles vous vous sentez bien, et qui vous permettent de profiter pleinement de chaque moment, sans compromis.