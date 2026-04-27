Pourquoi de plus en plus de femmes font le choix de ne plus porter de robe ?

Longtemps considérée comme la « pièce féminine » par excellence, presque une évidence vestimentaire, la robe perd aujourd’hui du terrain. Dans les rues comme dans les dressings, de plus en plus de femmes s’en éloignent volontairement. Derrière ce changement discret mais net, il y a bien plus qu’une simple évolution de mode : une nouvelle manière de penser le confort, la liberté et l’expression de soi.

Le confort avant tout, sans négociation

Le premier moteur de ce changement est simple et très concret : le confort. Les habitudes vestimentaires évoluent vers plus de praticité, avec une nette préférence pour les vêtements faciles à vivre au quotidien.

Les études récentes sur la consommation de vêtements dits féminins montrent une tendance claire à la « casualisation ». Les jeans, t-shirts et vêtements plus souples prennent le dessus, tandis que les robes et jupes passent au second plan. Une étude Mintel de 2025 indique même que 78 % des adultes privilégient désormais le confort avant les tendances. Autrement dit, votre tenue ne doit plus seulement être jolie : elle doit aussi vous accompagner dans une journée entière sans contrainte. Et dans cette logique, le pantalon gagne souvent la partie.

Un enjeu de sécurité encore trop présent

Au-delà du confort, une réalité plus sensible entre aussi en jeu : la sécurité dans l’espace public. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une étude Ipsos de 2020 indique que 81 % des femmes en France ont déjà été confrontées à du harcèlement dans les lieux publics. Parmi elles, une majorité adapte ses comportements, et notamment ses vêtements, pour limiter ces situations.

Dans ce contexte, le choix de porter un pantalon plutôt qu’une robe peut parfois être vécu comme une stratégie de protection. Ce n’est pas une question de style, mais de tranquillité d’esprit. Et cela en dit long sur la manière dont certaines femmes doivent encore composer avec leur environnement.

Le télétravail a changé les habitudes

Autre facteur majeur : l’essor du télétravail. Depuis 2020, de nombreuses femmes ont vu leur quotidien évoluer. Moins de contraintes professionnelles formelles, moins de codes vestimentaires imposés, plus de liberté dans le choix des tenues. Résultat : le confort s’est installé durablement dans les habitudes.

Le pantalon ample, le jean souple ou les vêtements décontractés sont devenus des alliés du quotidien. Et une fois adoptés, ils sont difficiles à abandonner. Pour beaucoup, l’idée de « se réhabituer » à certaines pièces plus contraignantes ne fait tout simplement plus sens.

Une histoire de liberté qui ne date pas d’hier

Ce mouvement s’inscrit aussi dans une histoire plus longue. En France, il faut se rappeler qu’une ordonnance interdisait encore aux femmes de porter le pantalon sans autorisation jusqu’en 2013, même si elle n’était plus appliquée depuis longtemps. Pendant des siècles, les vêtements dits « féminins » ont été codifiés, normés, encadrés.

L’abandon progressif de la robe dans certains contextes s’inscrit donc dans une continuité historique : celle d’une garde-robe dite « féminine » qui gagne en liberté. Du corset au tailleur, puis au pantalon, chaque étape a marqué un déplacement des normes vers plus d’autonomie.

Une question d’identité plus que de tendance

Au fond, s’habiller n’est jamais un geste neutre. C’est une façon de se présenter au monde, de se sentir bien dans son corps et dans sa journée. Pour certaines femmes, ne plus porter de robe est un choix affirmé, presque symbolique, qui s’éloigne des injonctions traditionnelles à une « féminité » codifiée. Pour d’autres, c’est simplement une question de praticité et de bien-être corporel.

Dans tous les cas, ce qui ressort est une même dynamique : l’affirmation d’un style qui vous ressemble, sans devoir correspondre à une attente extérieure. Et si la robe n’a pas disparu, elle n’est plus une obligation implicite. Elle redevient ce qu’elle devrait toujours être : une option parmi d’autres, choisie librement, selon vos envies, votre confort et votre manière d’habiter votre corps.