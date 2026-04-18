Jugée « audacieuse », cette robe inédite intrigue les internautes

Mode femme
Fabienne Ba.
@leawaldberg / Instagram

Une robe courte imaginée par la créatrice Lea Waldberg suscite de nombreuses réactions en ligne en raison de sa coupe originale. La pièce, caractérisée par une ouverture circulaire au niveau du ventre, illustre une approche créative qui attire l’attention des internautes.

Une robe au design distinctif

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Lea Waldberg présente une robe courte dans un rose/violet délavé, une teinte douce qui contraste avec la singularité de la coupe. Le vêtement se distingue en effet par une ouverture circulaire placée à l’avant du ventre, créant un effet visuel immédiatement identifiable. Ce type de design s’inscrit dans une tendance mode qui explore des silhouettes jouant avec la structure du vêtement. La coupe courte renforce l’équilibre visuel en mettant en avant la géométrie du design.

Une création qui suscite des réactions en ligne

La publication de Lea Waldberg accompagnée de la mention « Look how pretty she is » (regardez comme elle est jolie) a généré de nombreux commentaires, illustrant l’intérêt du public pour les créations présentant des éléments inattendus. Les réseaux sociaux permettent aux créateurs de partager rapidement leurs propositions stylistiques et de recueillir des réactions en temps réel. Cette visibilité contribue à faire émerger de nouvelles inspirations dans l’univers de la mode indépendante.

Avec cette robe caractérisée par une découpe circulaire au niveau du ventre, Lea Waldberg propose ainsi une interprétation « audacieuse » des silhouettes contemporaines. La visibilité obtenue sur les réseaux sociaux témoigne de l’intérêt pour des créations qui explorent de nouvelles formes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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