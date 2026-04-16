Elle crée un sac qui s’attache comme un soutien-gorge et les internautes adorent

Mode femme
Fabienne Ba.
@mariegaguech / Instagram

La créatrice de contenu Marie Gaguech (@mariegaguech) a attiré l’attention avec une vidéo consacrée à un accessoire pas comme les autres. Dans son post « What’s in my @_sarah_levy bag ? », elle montre un modèle imaginé par Sarah Levy, pensé pour se porter à même le buste et conçu comme une pièce à mi-chemin entre objet pratique et proposition de style.

Un sac qui ne ressemble à aucun autre

Marie Gaguech (@mariegaguech) présente dans sa vidéo le sac signé Sarah Levy et insiste sur son format compact, tout en montrant qu’il peut contenir l’essentiel. Ce qui intrigue immédiatement, c’est sa manière de se porter. Ici, le sac ne vient pas se poser à l’épaule ou se croiser sur le buste comme un modèle classique. Il s’attache directement sur l’avant du corps, avec une construction qui évoque clairement le soutien-gorge. Ce parti pris suffit à transformer l’accessoire en véritable sujet de conversation.

 

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Une création au croisement du vêtement et de l’accessoire

Sur son site, la créatrice belge Sarah Levy présente ce modèle sous le nom de « Habit 01 Chest Bag Black ». La fiche produit le décrit comme une pièce souple en cuir avec poche intégrée, bretelle d’épaule et tour de buste ajustables. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un simple clin d’œil visuel. La créatrice développe ici une vraie pièce hybride, entre vêtement, maroquinerie et objet sculptural. Cette approche rejoint d’ailleurs la manière dont plusieurs articles présentent son travail : un univers où l’accessoire se porte presque comme une extension du corps.

Si ce sac capte autant l’attention, c’est parce qu’il joue sur plusieurs registres à la fois. Il surprend d’abord par sa forme, qui détourne un repère très familier du vestiaire. Il séduit aussi par son aspect fonctionnel, puisque la vidéo de Marie Gaguech (@mariegaguech) repose justement sur l’idée de montrer ce que l’on peut y glisser.

Sarah Levy, une créatrice déjà remarquée

L’intérêt autour de cette création s’explique aussi par le parcours de Sarah Levy. La créatrice belge a remporté le Prix Accessoires de l’ANDAM en 2025, une distinction qui a contribué à renforcer sa visibilité dans le milieu de la mode.

Son travail est régulièrement décrit comme « une façon de réinventer les gestes du quotidien à travers des accessoires hybrides, expressifs et fonctionnels ». Ce sac porté sur le buste s’inscrit pleinement dans cette logique : il ne cherche pas seulement à accessoiriser une silhouette, il propose une autre manière de penser où et comment un sac peut se porter.

Avec cette vidéo autour du sac signé Sarah Levy, la créatrice de contenu Marie Gaguech (@mariegaguech) met en lumière une pièce qui bouscule les codes habituels de l’accessoire. Plus qu’un simple objet insolite, cette création montre surtout à quel point les accessoires les plus commentés sont souvent ceux qui déplacent juste assez les habitudes pour surprendre sans perdre leur fonction.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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