« On dirait des jumelles » : cette mère et sa fille partagent le même sens du style

Elles ont les mêmes traits du visage et ont toutes les deux la fibre de la mode qui coule dans leur veine. À première vue, elles s’apparentent à des sœurs, mais c’est un autre lien du sang qui les unit. Mère et fille, elles posent ensemble dans des tenues hybrides, entre streetwear et élégance. Croisées sur le bitume, elles se confondent avec des stars. Difficile d’ailleurs de distinguer qui est la mère et qui est la fille. Si d’ordinaire ressembler à sa maman n’est pas toujours un compliment, là c’est un véritable éloge. Niqui et Janne ont une complicité qui saute aux yeux et une signature vestimentaire singulière. Derrière le compte Instagram @fashncurious, elles enchaînent les démonstrations de style et donnent envie d’aller fouiller dans le dressing de maman.

Mère et fille, la même âme de fashionista

Quand vous étiez ado, vous aviez peut-être l’habitude d’emprunter des vêtements à votre maman. Mais hormis quelques rares trésors bien cachés sur les cintres, vous repartiez souvent bredouille, regrettant l’âge d’écart entre vous et elle. Trop casual, pas assez tendance, le style de votre mère manquait certainement de piquant et d’audace. Il n’était peut-être pas non plus d’actualité. On ne peut pas en dire autant sur Niqui, qui tient le compte Instagram @fashncurious.

À 51 ans, elle refuse de se cantonner aux cardigans à grosse maille, aux leggings sans allure et aux ballerines à petits nœuds. Elle est plutôt adepte des pantalons cargo colorés, des hauts transparents et des blazers oversize flashy. Avec de telles compositions sur le corps, chaque allée, chaque trottoir se mue en catwalk. Bien loin de se faire discrète dans la rue comme on le préconise souvent aux femmes cinquantenaires, elle se distingue du reste du monde. Au vu de son apparence bien léchée, on pourrait croire qu’elle a tutoyé les podiums dans une vie antérieure.

Elle compose des looks dignes de la Fashion Week, qui combinent les codes de la haute couture et du sportswear. Elle ne manque pas de fantaisie et dompte le tissu avec une aisance déconcertante. Finalement, elle a un style à son image : pétillant, frais. Son goût pour la mode a d’ailleurs déteint sur sa fille, Janne, qu’elle a eu assez tôt, quand elle était à l’université. Ce qui explique pourquoi on les confond si souvent. La mère et la fille affichent leurs looks côte à côte comme des meilleures amies le feraient. Elles sont toujours raccord.

Un style éclectique pour ne ressembler à personne

Impossible de qualifier le style de Niqui et Janne en un seul mot. Il est unique, inégalable. La mère et la fille ont une allure millimétrée, où chaque pièce mode trouve sa place. Même si parfois, leurs tenues semblent relever du freestyle, rien n’est là par hasard. Les deux femmes fusionnelles arborent des looks que beaucoup n’oseraient pas porter dans la vie de tous les jours.

Elles conjuguent volontiers les contraires et ce mélange des genres fait son effet. Aux antipodes des tenues conventionnelles à base de denim loose et de baskets à plateforme, elles associent des hauts en dentelle romantique avec des pantalons larges cargo à motif militaire. Elles combinent maillot de foot, chemise blanche et talons hauts de façon éloquente. Bref, elles n’ont pas peur de s’amuser avec les basiques de leur penderie et de sortir de l’ordinaire.

Telle mère, telle fille. L’expression prend tout son sens avec ces deux fashion-addicts qui nourrissent leur complicité en faisant du lèche-vitrine et en regardant les défilés. Elles forment un tandem attendrissant et mettent à l’amende toutes les gravures de mode qui parsèment la toile. Avec les vêtements en trait d’union, elles rivalisent d’originalité sur le bitume.

La confiance en soi en héritage

Il faut en avoir de la confiance pour oser être soi et arborer des tenues aussi affirmées. Niqui se fiche du regard des autres. Elle sort avec plusieurs cravates autour du cou, des sweats bariolés, des pantalons baggy en cuir et des mini-jupes déchirées. Elle ne fait pas tache dans le décor, elle brille dans la foule. Avoir une maman qui s’habille librement, sans interdits et qui ne s’efface pas derrière ses vêtements, ça booste la confiance.

Janne prend d’ailleurs exemple sur sa mère, sa plus grande source d’inspiration. Elle a un style tout aussi expressif, une identité vestimentaire bien à elle. Elle crée la tendance au lieu de la suivre. Comme le disait si bien Coco Chanel « la mode se démode, le style jamais ». Ce duo mère-fille a tout compris.

Les looks pointus de la mère et de la fille pourraient aisément se fondre dans les pages des magazines de mode les plus prestigieux. Les deux femmes ont le mérite de se démarquer des autres.