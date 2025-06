Fini les vilaines traces de bronzage grâce à cette astuce simple, mais révolutionnaire !

Bronzer sur le sable chaud, c’est tout un art. Après quelques heures à lézarder sous le soleil, les parties couvertes du corps affichent un contraste bien marqué avec le reste de la silhouette et ce n’est pas toujours très gracieux à travers un top bustier. Pourtant, nul besoin d’aller sur les plages naturistes du Cap d’Agde pour acquérir un hâle harmonieux, sans l’impression du maillot de bain sur les courbes.

Les traces de bronzage, la plaie estivale

Cet été, vous allez certainement prendre racine sur les transats et les foutas. Jouer à pile ou face avec le soleil est l’activité phare de la saison estivale. Après avoir enduit votre corps de crème solaire indice 50, vous laissez le soleil déteindre sur votre peau et la gorger de chaleur. Tant et si bien que vous relevez sans cesse votre maillot de bain pour voir si vous avez gagné une teinte ou deux. Sauf que voilà, bien souvent vous n’avez pas un bronzage homogène.

Le maillot de bain, aussi rudimentaire soit-il, se décalque sur la peau et laisse une empreinte qui se remarque à chaque décolleté. Des bretelles fines qui ressortent comme un tatouage immaculé sur une chaire caramélisée ou une démarcation blanche qui s’arrête au nombril et qui se voit sur fond de cropped top. Ces traces de bronzage qui indiquent que vous avez bien doré

Nul besoin de se badigeonner d’auto-bronzant pour remplir ces zones, cachées sous le tissu du bikini. Pas question non plus de se délester de son maillot de bain, sauf si la pratique vous plaît. Il existe une autre astuce futée pour bronzer uniformément sans que la forme du maillot se dessine dans la chaire. Ça donne presque l’illusion d’un hâle naturel.

Changer de formes de maillot de bain tous les jours

Pour éviter les traces de bronzage, alternez les formes de maillot de bain ! Oui, c’est aussi facile que ça. En changeant régulièrement de coupe, bandeau, triangle, une-pièce échancrée, bretelles croisées, ou encore dos-nu, le soleil imprègne toutes les parties de votre peau. Quand vous portez toujours le même maillot, vous gardez son ombre sur votre silhouette même quand vous l’ôtez. En revanche, lorsque vous prévoyez un design différent pour chaque baignade, vous comblez perpétuellement les parties décolorées. C’est comme un coloriage magique grandeur nature.

C’est aussi une excellente excuse pour diversifier votre vestiaire balnéaire (et vous faire plaisir au passage). Un maillot bandeau pour la sieste au soleil, un triangle pour la baignade, un une-pièce pour la balade en bord de mer… En variant les plaisirs mode, vous minimisez l’effet « pochoir » sur la peau. Vous pouvez donc faire des infidélités à votre maillot « chouchou » de la saison.

Et si les traces sont déjà là, que faire pour les estomper ?

Peut-être qu’il est déjà trop tard et que vous avez finalement écopé d’un bronzage en demi-teinte. Pour retoucher votre peau en direct, vous ne pouvez pas tricher comme avec Photoshop et faire disparaître les traces de bronzage en un coup de gomme magique. Cependant, vous pouvez rattraper les “ratés” avec quelques astuces et les bons produits dans votre vanity :

Le bronzage progressif en crème : Optez pour un autobronzant léger, à appliquer uniquement sur les zones plus claires. Cela permet de « fondre » les démarcations. Attention à bien exfolier votre peau avant, pour un résultat uniforme et sans taches.

Les huiles sublimentes teintées : Certaines huiles ou gels teintés (souvent enrichis en nacres) donnent un effet hâlé instantané qui floute visuellement les traces. Idéal pour une soirée ou une photo sans démarcations !

La patience et l’exfoliation douce : Le bronzage est une réaction temporaire de la peau. Au fil des jours, il s’estompe naturellement. Un gommage doux une à deux fois par semaine aide à unifier la couleur sans agresser la peau.

Des hauts stratégiques : Si vous avez la trace d’un maillot qui se noue autour du cou, misez sur un haut dos nu qui s’aligne avec ces marques. Si vous êtes habituée au maillot corbeille alors optez plutôt pour une robe romantique à bretelles épaisses.

Ces vilaines traces de bronzage qui serpentent sur votre corps et qui donnent à votre peau des airs de glace vanille-chocolat sont désormais de l’histoire ancienne. Cependant, n’oubliez pas : une biscotte va toujours avec son beurre, alors n’oubliez pas la tartinade de crème solaire avant de vous exposer.