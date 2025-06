Kendall Jenner adopte ce petit détail ultra-chic en maillot de bain

Dans son dernier post Instagram, Kendall Jenner s’affiche en bikini noir minimaliste. Mais ce qui retient l’attention, c’est ce petit accessoire intemporel qui donne toute son allure à la silhouette : un large chapeau de paille.

Une allure effortless résolument chic

Le look posté par Kendall Jenner ce week-end illustre parfaitement le chic décontracté que la top maîtrise avec aisance. Dans un bikini noir au design sobre, elle pose au soleil, simplement coiffée d’un chapeau de paille à larges bords. Ce détail, en apparence anodin, transforme complètement l’ensemble en un statement mode estival.

C’est un beau supplément d’âme. À la différence des modèles d’autrefois, croisés, entre autre, sur la chevelure dorée de Brigitte Bardot, celui-ci a une forme plus actuelle. Avec son apparence minimaliste et ses contours organiques, il ne se contente pas seulement de remplir sa mission principale. Il enrichit tous les looks de la saison.

Le chapeau de paille, l’accessoire star de l’été

Porté depuis des siècles, le chapeau de paille revient chaque saison avec la promesse d’un style bohème et désirable. Il évoque les vacances, la dolce vita et les journées à l’ombre, tout en protégeant efficacement du soleil. Kendall Jenner l’associe ici à une allure très actuelle : un maillot de bain minimaliste, un teint naturel, et un fond de paysage désertique.

Comme à son habitude, Kendall Jenner fait la mode d’aujourd’hui et déteint sur des milliers de garde-robe. Elle remet au goût du jour un couvre-chef qui avait quitté les têtes pour laisser place à des modèles moins imposants à l’image de la casquette et du bob. Assorti à un sac de la même matière ou combiné à une robe en voilage colorée, le chapeau de paille impose sa touche vintage au coeur des looks d’été.

Une signature mode très Kendall

Fidèle à son style épuré, la mannequin mise sur des pièces intemporelles. Le bikini noir souligne sa silhouette sans ostentation. Quant au chapeau, il insuffle une touche sophistiquée, presque vintage, à l’ensemble. Une façon subtile d’affirmer sa maîtrise du style, même en bord de mer.

Comment porter le chapeau de paille en 2025 ?

En 2025, le chapeau de paille s’inscrit dans toutes les tenues, des plus romantiques aux plus sobres. Associé à une robe à rayures bleue, un ensemble t-shirt-short ou une combinaison plus soutenue, il fait toujours son effet, qu’importe le mélange mode. Vous pouvez même le customiser et y apporter votre touche personnelle en enroulant un foulard imprimé autour.

Kendall Jenner confirme que le vrai chic se joue parfois sur un simple détail. Avec son chapeau de paille parfaitement calibré, elle transforme un look estival basique en une leçon de style. De quoi inspirer nos tenues de plage tout l’été.