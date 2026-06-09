Recréer la robe d’une célèbre chanteuse : le défi relevé par une internaute

Et si l’amour d’une chanteuse pouvait se traduire par un mois entier à coudre plumes après plumes ? C’est le défi que s’est lancé Nadianna Senki (@nadiannasenki), jeune styliste vénézuélienne installée à Lille, pour assister au concert d’Aya Nakamura au Stade de France. Le résultat, partagé sur les réseaux sociaux, a immédiatement enflammé la Toile.

Une robe historique reproduite avec passion

Pour comprendre l’ampleur du projet, il faut revenir au 26 juillet 2024. Ce jour-là, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, l’auteure-compositrice-interprète franco-malienne Aya Nakamura électrise le pont des Arts en interprétant trois titres, accompagnée de la Garde républicaine.

Elle porte alors une tenue de gladiatrice dorée signée Dior, inspirée d’une silhouette du défilé haute couture automne-hiver 2024-2025 imaginé par Maria Grazia Chiuri. Une robe brodée de fines plumes dorées, façonnées une à une par les artisans de la maison Lemarié, qui fournit Dior depuis des décennies.

Près de deux ans plus tard, ce moment iconique a inspiré Nadianna Senki (@nadiannasenki). Plutôt que de chercher une réplique en boutique, la jeune femme a choisi de fabriquer la pièce elle-même, intégralement à la main. Une démarche qui s’est rapidement transformée en aventure créative, et qu’elle a documentée sur ses réseaux sociaux – Instagram en tête, où sa vidéo a dépassé le million de vues en quelques heures à peine.

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Près de 3 000 plumes et des heures de patience

Le chiffre donne le vertige : il aura fallu près de 3 000 plumes à Nadianna Senki (@nadiannasenki) pour reconstituer l’effet plumeux de la robe d’origine. Chacune positionnée, ajustée, cousue à la main, dans une logique d’upcycling – Nadianna étant spécialisée dans la transformation de pièces chinées en brocante, en vide-dressing ou sur Vinted.

Le rendu final, présenté lors du concert au Stade de France, n’a pas tardé à être salué par les autres fans présents. « La mieux habillée du concert », « sublime, respect » : sous le vlog qu’elle a publié au retour, les commentaires affluent – et la communauté Instagram, qui suivait son projet depuis plusieurs semaines, célèbre l’aboutissement.

Une habituée des hommages stylistiques

Nadianna Senki (@nadiannasenki) s’est déjà fait remarquer en reproduisant d’autres tenues iconiques pour assister à des concerts. Elle a notamment recréé l’un des looks de la pop star britannique Dua Lipa – une petite robe en cuir portée sur scène – ainsi qu’un ensemble plumes noir et blanc inspiré d’une création Chanel portée par Rosalía lors de sa « Lux Tour ».

Dans chaque cas, sa signature reste identique : matières chinées, recyclage des pièces vintage, et un travail à la main qui valorise autant le geste que le résultat. Une approche qui parle aux jeunes générations, friandes de mode mais de plus en plus sensibles à son impact environnemental.

Quand le « method dressing » s’invite dans les concerts

Au-delà de la prouesse technique, l’histoire de Nadianna Senki illustre un phénomène plus large. Aux États-Unis comme en Europe, les concerts sont devenus de véritables défilés où les fans s’habillent en clin d’œil à leur idole. Tournées de Taylor Swift, de Zara Larsson, de Theodora, et bientôt celle attendue de Céline Dion : à chaque rendez-vous, les fans rivalisent d’inventivité pour rendre hommage au style de l’artiste.

C’est ce que la mode appelle le « method dressing » : s’habiller en cohérence avec l’univers que l’on s’apprête à vivre. Une pratique d’abord vue sur les tapis rouges, et qui désormais s’invite dans les fosses des salles de concert. Avec, dans le cas de Nadianna Senki, un degré d’engagement bien au-delà du simple costume.

Avec sa robe dorée recouverte de plumes, Nadianna Senki (@nadiannasenki) ne s’est ainsi pas contentée de rendre hommage à Aya Nakamura : elle a démontré qu’à l’heure des reproductions industrielles et de la fast fashion, le travail manuel pouvait encore impressionner.