Les couleurs à porter ce printemps que personne n’avait anticipées

Teintes douces, nuances réconfortantes : ce printemps 2025 marque le retour de la couleur… avec subtilité. Parmi les tendances repérées, 3 tonalités se démarquent : le Misted Marigold, le vert céladon et le rose violet. Tour d’horizon des teintes à adopter sans tarder.

Misted Marigold : une lumière douce, loin du jaune criard

Trop vu, trop saturé, trop moutarde : le jaune, longtemps décliné en version épicée, cède sa place à une interprétation plus feutrée. Ce printemps 2025, c’est le Misted Marigold qui lui vole la vedette. Cette couleur à la fois solaire et apaisée tire son nom d’une fleur, le souci (marigold en anglais), adouci ici par un voile de brume. Une nuance dorée délicate, ni vive ni fade, qui donne immédiatement de l’éclat à une silhouette.

Selon le Pantone Color Institute, cette teinte incarne « la douceur d’un nouveau départ », et c’est précisément cette dimension symbolique qui fait mouche. Sur une robe fluide, un pantalon taille haute ou même un simple foulard noué dans les cheveux, le Misted Marigold sublime toutes les carnations, en particulier les teints chauds qu’il vient réchauffer en douceur.

Contrairement à d’autres jaunes plus exigeants, cette version se marie aisément avec des tons neutres comme le beige ou le blanc cassé, mais aussi avec des teintes pastel pour un effet ton sur ton subtil. Une couleur « feel good » qui invite à sortir de l’hiver en douceur.

Vert céladon : le retour du pastel frais et élégant

Autre nuance phare repérée sur les podiums et confirmée par les experts couleur : le vert céladon. Froid, mais jamais austère, pastel, mais pas effacé, ce vert presque aquatique s’impose comme le coup de frais visuel du printemps.

Issu de l’univers de la porcelaine asiatique, le céladon est depuis toujours synonyme de raffinement. En version mode, il évoque la nature naissante, les feuillages encore timides, la lumière pâle des matins printaniers. On l’a vu chez plusieurs créateurs dans des pièces légères : blouses, jupes, vestes en lin, robes drapées…

Sa force ? Il flatte toutes les carnations, en particulier les peaux mates et foncées, sur lesquelles il crée un contraste doux et lumineux. Il s’associe merveilleusement au rose poudré, au bleu glacier ou à des tons terreux, pour des looks à la fois naturels et sophistiqués.

Le vert céladon est aussi une couleur apaisante dans un contexte où la mode tend à ralentir, à revenir à des essentiels, à des pièces durables qu’on aime vraiment porter. Et si ce vert doux devenait l’alternative au sempiternel beige de mi-saison ?

Rose violet : la tendresse affirmée

Moins pastel que le rose bonbon, moins vif que le fuchsia, le rose violet propose un équilibre élégant entre douceur et caractère. Il évoque les souvenirs d’enfance – les robes à volants et les contes de fées – sans tomber dans le cliché.

Ce printemps, il s’invite avec subtilité dans les collections des grandes maisons comme Vivienne Westwood, Chanel, Hermès ou encore Ferragamo, où il se décline en blouses transparentes, chemisiers vaporeux, collants fins ou jupes midi.

Cette nuance poétique se porte volontiers en monochrome ou par touches : sur une pochette, un pull léger ou une paire de ballerines. Elle donne de l’éclat sans agresser, et surtout, elle réconcilie les personnes qui pensaient avoir fait une croix sur le rose.

Une palette apaisée, loin des excès

Ce qui unit ces trois teintes – Misted Marigold, vert céladon et rose violet – c’est leur capacité à apporter une émotion tout en restant facile à vivre. Elles ne dominent pas : elles enveloppent. Elles ne cherchent pas à choquer, mais à faire du bien. Le printemps 2025 marque ainsi une rupture avec les collections saturées des dernières années. Fini le fluo criard ou les contrastes agressifs, la tendance est à l’harmonie, au retour à une forme de simplicité joyeuse, d’élégance sans effort.

Ces couleurs sont aussi des alliées du quotidien, faciles à combiner, agréables à porter, et idéales pour accompagner des matières fluides comme la mousseline, le coton bio ou la soie lavée. Elles s’invitent dans des vestiaires réalistes, pensés pour la vie de tous les jours, et pas uniquement pour les podiums.

Printemps oblige, la mode retrouve ses envies de renouveau. Cette année, ce renouveau se fait en douceur. Le Misted Marigold réchauffe ainsi sans brûler, le vert céladon apaise sans endormir, le rose violet séduit sans artifices. Une invitation à ralentir, à respirer – et à s’habiller avec glamour.