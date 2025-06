La marque fétiche de nos mamans ressuscite… et toutes les modeuses la redemandent

On pensait l’avoir laissée dans les souvenirs de garde-robes maternelles, mais la mode adore les surprises : cette marque culte, chérie par toute une génération, fait un retour fracassant et s’impose à nouveau comme un must-have.

Un come-back inattendu qui fait sensation

Il y a quelques années encore, personne n’aurait parié sur le retour de la griffe française BERENICE., symbole du chic décontracté et du style effortless. Et pourtant, la voilà qui réapparaît sur les podiums, les réseaux sociaux et dans les wishlists des influenceuses. Les pièces iconiques, autrefois réservées aux dressings de nos mamans, s’arrachent désormais chez les jeunes générations en quête d’authenticité et de vintage revisité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BERENICE. (@bereniceofficiel)

Pourquoi ce revival séduit-il autant ?

La recette de ce succès ? Un savant mélange de nostalgie, de qualité et de modernité. La marque BERENICE. a su réinterpréter ses classiques avec une touche contemporaine, tout en conservant ce petit supplément d’âme qui faisait son charme d’antan. Les matières naturelles, les coupes fluides et les détails signature séduisent autant les nostalgiques que les nouvelles modeuses, en quête de pièces intemporelles et responsables.

Le phénomène “placard de maman”

Impossible de passer à côté de la tendance “placard de maman” : fouiller dans les affaires de ses parents pour dénicher des trésors oubliés est devenu un vrai sport chez les jeunes modeuses. Résultat, les griffes qui ont marqué les années 2000 et 2010 connaissent une seconde jeunesse. BERENICE., avec ses vestes à motifs, ses pulls doux et ses accessoires emblématiques, s’impose comme la référence à adopter pour un look rétro-chic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BERENICE. (@bereniceofficiel)

Une identité renouvelée, mais fidèle à ses racines

Si la marque BERENICE. a su évoluer, c’est aussi grâce à une nouvelle direction artistique qui insuffle fraîcheur et audace, tout en respectant l’héritage du style originel. Les campagnes mettent en avant des femmes libres, solaires, un brin impertinentes, qui assument leur allure et leur personnalité. Un message qui résonne fort auprès des modeuses d’aujourd’hui, en quête d’authenticité et de singularité.

Ce revival mode prouve que les vraies icônes ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment pour revenir illuminer nos dressings… et faire vibrer toutes les générations.